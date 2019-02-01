Жителей Кыштыма приглашают на Кубок мира по фристайлу

Автор: КР от Вчера, 14:37 Категория: Спорт

Как сообщается на сайте правительства Челябинской области, 23 и 24 февраля в Миассе, на горнолыжном курорте «Солнечная долина», состоятся два этапа Кубка мира FIS по фристайлу Audi.

На курорт уже прибыли сборные команды Канады, Германии, Швеции, Швейцарии, США, Словении и России.

В ближайшее время приедут спортсмены из Чехии, Франции и Японии.

Всего в этапах Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс примут участие около 100 горнолыжников из 18 стран мира.

22 февраля пройдут квалификационные заезды, а 23 и 24 февраля – финалы двух этапов.

Билеты на мероприятие ещё в продаже. Цена их варьируется от 100 до 700 рублей, в зависимости от категории. Цена детского билета – 100 рублей. В продаже также имеются категории VIP-билетов за 3500 рублей. Билеты на этапы Кубка мира можно приобретать в кассах горнолыжного курорта «Солнечная долина» и на сайте kassir.ru.

Добраться на курорт можно с помощью мультимодального маршрута «Снегирь».