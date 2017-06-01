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В Кыштыме артисты из Чехии выступят с танцем, который провозглашён шедевром

Автор: КР от Вчера, 16:29 Категория: Культура

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Как сообщила сегодня на расширенном оперативном совещании при главе округа начальник управления по культуре Любовь Казакова, впервые в Кыштым приедет знаменитый ансамбль народной песни и танца «Долина» из Чехии. Артисты представят национальные танцы, в том числе Verbuňk – танец рекрутов, который в 2005 году был провозглашён шедевром ЮНЕСКО в области нематериального наследия человечества. Концерт состоится в ДК «Победа» 21 июня в 18 часов. Стоимость билета – 100 рублей.

А перед приездом в наш город чешская «Долина» станет специальным гостем юбилейного, 25-го Бажовского фестиваля. Он будет проходить с 16 по 18 июня на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Миассе. На «Бажовку» из Чехии приедут и мастера по созданию национальных костюмов, по коклюшечному кружеву, изготовлению фигурок из листьев маиса, кукурузы,  игре на волынке.

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