Лыжник из Кыштыма завоевал бронзу на областных соревнованиях, а сборная города – серебро Автор: КР от Вчера, 13:42 Категория: Спорт 0 Фотография из группы "Лыжные гонки. Бег. Кыштым" социальной сети ВКонтакте. В минувшие выходные в Чебаркуле прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках областной спартакиады учащихся Челябинской области – «Олимпийские надежды Южного Урала». Более 350 лыжников вышли на старты двух гонок – классическим стилем и коньком. Восьмиклассник первой школы Данил Чиглинцев, воспитанник тренера кыштымской детско-юношеской спортивной школы Людмилы Сысоевой, в классическом спринте на финиш пришёл третьим. Это лучший личный результат среди наших лыжников. В общекомандном зачёте сборная Кыштыма завоевало серебро. – После первого дня соревнования мы были первыми, – сказал сайту «КР» старший тренер ДЮСШ Вячеслав Казаков. – Но не угадали со смазкой лыж на второй. Рассчитывали, по прогнозу, на одну температуру, на деле вышло теплее. Учтём эти ошибки. По самоотдаче к спортсменам вопросов нет. В предстоящую пятницу кыштымские лыжники примут участие в областных соревнованиях «Уральские лыжные батальоны» в городе Челябинске. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить