Лыжник из Кыштыма завоевал бронзу на областных соревнованиях, а сборная города – серебро

Автор: КР от Вчера, 13:42 Категория: Спорт

Фотография из группы "Лыжные гонки. Бег. Кыштым" социальной сети ВКонтакте.

В минувшие выходные в Чебаркуле прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках областной спартакиады учащихся Челябинской области – «Олимпийские надежды Южного Урала». Более 350 лыжников вышли на старты двух гонок – классическим стилем и коньком.

Восьмиклассник первой школы Данил Чиглинцев, воспитанник тренера кыштымской детско-юношеской спортивной школы Людмилы Сысоевой, в классическом спринте на финиш пришёл третьим. Это лучший личный результат среди наших лыжников.

В общекомандном зачёте сборная Кыштыма завоевало серебро.

– После первого дня соревнования мы были первыми, – сказал сайту «КР» старший тренер ДЮСШ Вячеслав Казаков. – Но не угадали со смазкой лыж на второй. Рассчитывали, по прогнозу, на одну температуру, на деле вышло теплее. Учтём эти ошибки. По самоотдаче к спортсменам вопросов нет.

В предстоящую пятницу кыштымские лыжники примут участие в областных соревнованиях «Уральские лыжные батальоны» в городе Челябинске.