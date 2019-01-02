Лыжник из Кыштыма может войти в сборную Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 12:47 Категория: Спорт

Воспитанник тренера по лыжным гонкам Людмилы Сысоевой и восьмиклассник первой школы Данил Чиглинцев может войти в состав сборной Челябинской области на всероссийских соревнованиях. Для этого ему необходимо успешно выступить во втором и третьем рейтинговых соревнованиях.

Первое из них – первенство Челябинской области по лыжным гонкам – он завершил успешно. В ходе спринтерской гонки свободным стилем, где участвовало 140 спортсменов Южного Урала, пришедшие на финиш отсеивались по результатам четырёх гонок, пока не осталось шестеро финалистов. Уже в финале Данил Чиглинцев завоевал серебряные медали.

– Для Кыштыма прошлый сезон стал провальным, – сказала сайту «КР» директор детско-юношеской спортивной школы Людмила Штоль. – В этом году Данил пробежал дистанцию как надо. Мы купили даже ему комплект новых лыж за 33 тысячи рублей, потому что он заслужил это право своей самоотдачей на тренировках. Как оказалось, инвестиции уже дали первые результаты.

В команду Челябинской области попадут всего пять лучших лыжников Южного Урала по итогам трёх рейтинговых гонок.