Брат и сестра из Кыштыма завоевали медали на областных соревнованиях по лыжным гонкам

Автор: КР от Сегодня, 11:35 Категория: Спорт

Надежда Бегджикова - обладательница первого места областного первенства

среди лыжников младшего возраста

В минувшее воскресенье в Челябинске состоялось первенство области среди лыжников младшего возраста. Семиклассница кыштымской школы № 13 Надежда Бегджикова пробежала на лыжах три километра классическим стилем за десять минут 44 секунды.

Наша землячка опередила соперницу из Златоуста на три с половиной секунды. Отрыв от обладательницы третьего места, уроженки того же города, составил почти 22 секунды. Всего в забеге приняли участие 85 спорстменок со всего Южного Урала.

Вячеслав Бегджиков завоевал "бронзу" на областном первенстве

среди лыжников младшего возраста

– Успешно выступил и младший брат Надежды – ученик пятого класса тринадцатой школы Вячеслав Бегджиков, – сказал сайту «КР» тренер детско-юношеской спортивной школы Вячеслав Казаков. – На дистанции в один километр он занял третье место, уступив победителю из Уйского района 12 секунд. Это его первое призовое место на областных соревнованиях.

Сейчас кыштымские лыжники едут в Златоуст на очередные областные состязания. Там они поборются за путёвки на первенство России, которое пройдёт в феврале в Сыктывкаре.

А в начале марта им предстоит выступить на соревнованиях в Сатке. Победители этих стартов войдут в сборную Челябинской области по лыжным гонкам. К слову, Надежда Бегджикова входит в её состав с 2016 года.