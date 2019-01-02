Брат и сестра из Кыштыма завоевали медали на областных соревнованиях по лыжным гонкам Автор: КР от Сегодня, 11:35 Категория: Спорт 0 Надежда Бегджикова - обладательница первого места областного первенства среди лыжников младшего возраста В минувшее воскресенье в Челябинске состоялось первенство области среди лыжников младшего возраста. Семиклассница кыштымской школы № 13 Надежда Бегджикова пробежала на лыжах три километра классическим стилем за десять минут 44 секунды. Наша землячка опередила соперницу из Златоуста на три с половиной секунды. Отрыв от обладательницы третьего места, уроженки того же города, составил почти 22 секунды. Всего в забеге приняли участие 85 спорстменок со всего Южного Урала. Вячеслав Бегджиков завоевал "бронзу" на областном первенстве среди лыжников младшего возраста – Успешно выступил и младший брат Надежды – ученик пятого класса тринадцатой школы Вячеслав Бегджиков, – сказал сайту «КР» тренер детско-юношеской спортивной школы Вячеслав Казаков. – На дистанции в один километр он занял третье место, уступив победителю из Уйского района 12 секунд. Это его первое призовое место на областных соревнованиях. Сейчас кыштымские лыжники едут в Златоуст на очередные областные состязания. Там они поборются за путёвки на первенство России, которое пройдёт в феврале в Сыктывкаре. А в начале марта им предстоит выступить на соревнованиях в Сатке. Победители этих стартов войдут в сборную Челябинской области по лыжным гонкам. К слову, Надежда Бегджикова входит в её состав с 2016 года. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить