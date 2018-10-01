Спортсменка из Кыштыма стала серебряным призёром областных соревнований

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Городская афиша

2 октября 2018 года

На стадионе физкультурно-спортивного комплекса (ул. Малышева, 60) состоится первенство Кыштымского городского округа по футболу среди любительских команд.

20:00

3 октября 2018 года

В центральной городской библиотеке им. Б. Е. Швейкина пройдёт онлайн-встреча с известной писательницей и телеведущей Татьяной Устиновой. В прямом эфире она ответит на вопросы читателей.

16:00

6 октября 2018 года

В Народном доме (ул.Театральная,2) состоится концерт Уральского духового оркестра – «По следам бременских музыкантов». Главный дирижёр – заслуженный артист России Игорь Ежов. Телефон кассы "Народного дома": 5-52-18.

12:00

6 октября 2018 года

В станции юных туристов «Странник» (ул. Садовая,2) пройдёт прогулка с лошадьми. Все желающие смогут прокатиться на них и сфотографироваться.

13:00

6 октября 2018 года

В центральной городской библиотеке им. Б. Е. Швейкина пройдёт занятие для начинающих фотографов в рамках деятельности бесплатной школы фотографии Владимира Чиркова.

14:00

6 октября 2018 года

В физкультурно-спортивном комплексе (ул. Малышева, 60) состоится открытое первенство детско-юношеской спортивной школы по лёгкой атлетике.

16:00

8 октября 2018 года

На стадионе физкультурно-спортивного комплекса (ул. Малышева,60) состоится первенство Челябинской области по футболу среди юношей.

20:00

12 октября 2018 года

В Народном доме (ул.Театральная,2) пройдёт концерт ансамбля «Маэстро аккордеон» и солиста Челябинской государственной филармонии Рустама Зайченко. Телефон кассы "Народного дома": 5-52-18.

18:00

12 октября 2018 года

Во Дворце культуры «Победа» состоится танцевально-развлекательная программа «Дискотека 80-х и 90-х». Телефон кассы ДК "Победа": 4-47-33.

20:00