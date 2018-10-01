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Спортсменка из Кыштыма стала серебряным призёром областных соревнований

Автор: КР от Вчера, 10:20 Категория: Спорт

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В Чебаркуле прошёл чемпионат и первенство Челябинской области по кроссу среди лыжников-гонщиков. Соревнования проходили два дня. В первый на старт вышли 270 спортсменов младшей возрастной группы. На следующий день участвовало 400 человек средней и старшей групп. В каждый из дней детско-юношеская спортивная школа Кыштыма выводила на старт соревнований по 20 своих воспитанников. 


В младшей возрастной группе семиклассница десятой школы Екатерина Дюкарева на дистанции в один километр завоевала серебро, всего секунду проиграв спортсменке из Миасса и опередив 118 человек, принявших участие в забеге. Ещё одна семиклассница этой же школы Софья Кустова заняла пятое место. 

– Девчонки здорово выступили. До этого мы проводили контрольные забеги на нашей базе, поэтому увидеть кого-то из них в призёрах было неудивительно. Уже тогда я понимал, какой результат они могут показать, –сказал сайту «КР» старший тренер ДЮСШ Вячеслав Казаков. – Скоро начнётся лыжный сезон. Тренировки покажут, кто и в какой форме сможет хорошо в него войти. 

На дистанции в три километра девятиклассник первой школы Данил Чиглинцев пришёл пятым. В забеге на пять километров выпускник детско-юношеской спортивной школы Евгений Садыков стал седьмым.


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