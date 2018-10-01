Спортсменка из Кыштыма стала серебряным призёром областных соревнований Автор: КР от Вчера, 10:20 Категория: Спорт 0 В Чебаркуле прошёл чемпионат и первенство Челябинской области по кроссу среди лыжников-гонщиков. Соревнования проходили два дня. В первый на старт вышли 270 спортсменов младшей возрастной группы. На следующий день участвовало 400 человек средней и старшей групп. В каждый из дней детско-юношеская спортивная школа Кыштыма выводила на старт соревнований по 20 своих воспитанников. В младшей возрастной группе семиклассница десятой школы Екатерина Дюкарева на дистанции в один километр завоевала серебро, всего секунду проиграв спортсменке из Миасса и опередив 118 человек, принявших участие в забеге. Ещё одна семиклассница этой же школы Софья Кустова заняла пятое место. – Девчонки здорово выступили. До этого мы проводили контрольные забеги на нашей базе, поэтому увидеть кого-то из них в призёрах было неудивительно. Уже тогда я понимал, какой результат они могут показать, –сказал сайту «КР» старший тренер ДЮСШ Вячеслав Казаков. – Скоро начнётся лыжный сезон. Тренировки покажут, кто и в какой форме сможет хорошо в него войти. На дистанции в три километра девятиклассник первой школы Данил Чиглинцев пришёл пятым. В забеге на пять километров выпускник детско-юношеской спортивной школы Евгений Садыков стал седьмым. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить