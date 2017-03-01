Школьница из Кыштыма взошла на пьедестал всероссийских соревнований по рукопашному бою

Автор: КР от Вчера, 12:35 Категория: Спорт

Кристина Бревенникова со своим тренером Ильдаром Ахматвалеевым

Воспитанница кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман» Кристина Бревенникова заняла третье место на первенстве России по рукопашному бою среди юниоров. Соревнования состоялись в минувшие выходные в городе Орле. В них приняли участие около 900 спортсменов.

В феврале этого года 13-летняя ученица второй школы завоевала «золото» на соревнованиях областного уровня, а в марте стала лучшей на первенстве Уральского федерального округа в Екатеринбурге. Благодаря этой победе она и вошла в состав сборной Челябинской области по рукопашному бою.