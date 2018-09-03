В Кыштыме лучшие мотогонщики получат в награду эксклюзивные кубки

Автор: КР от Сегодня, 14:33 Категория: Спорт

В предстоящее воскресенье на старт финального этапа «Золотая осень» открытого кубка Урала по энудро «Каменный пояс – 2018» выйдут порядка 100 спортсменов из семи областей России, республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа. Финальные заезды пройдут в районе гор Егоза и Сугомак, посёлков Канифольный и Кувалжиха, а также горнолыжного комплекса «Егоза».

– Победители общего зачёта в классах «хард» и «спринт» по всем четырём этапам впервые получат эксклюзивные кубки, – сказал сайту «КР» организатор соревнований Анатолий Калачёв. – Кубок «Хозяин Тайги» достанется победителю в классе «хард», на нём будет красоваться медведь. Для победителя класса «спринт» предусмотрен кубок «Сокол Урала», со статуэткой этой птицы. Таких кубков больше нигде не встретишь.

Торжественное открытие соревнований пройдёт на бывшем автодроме ПЛ-30 в 12 часов. Через полчаса будет дан старт первому участнику.

Лесные дороги в указанных районах будут перекрыты с 11 до 17 часов.