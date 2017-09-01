В Кыштыме на мотогонки съедутся профессиональные спортсмены и новички
Автор: КР от Вчера, 14:37 Категория: Спорт
В предстоящие выходные в районе Голой сопки состоится четвёртый этап открытого кубка Урала по эндуро «Золотая осень». В гонках по бездорожью будут состязаться около сотни спортсменов из Челябинской, Свердловской, Самарской, Тюменской, Томской, Пермской и Курганской областей, а также из Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.
Для большей зрелищности в зрительских зонах оборудованы дополнительные препятствия из брёвен и шин от КамАЗов.
Как сказал сайту «КР» организатор соревнований, директор спортивно-технического клуба «Радон» Анатолий Калачёв, впервые в мотогонках примут участие любители и новички мотокросса.
Спортсменам предстоит преодолеть трассу протяжённостью более 40 километров. Традиционно она проходит по лесным участкам дорог в районе гор Сугомак и Егоза.
В субботу с 15 до 17 часов мотогонщики ознакомятся с трассой. А в воскресенье лесные дороги в районе Сугомака, Егозы, а также посёлков Кувалжиха и Канифольный будут закрыты с 11 до 16 часов.