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В Кыштыме на мотогонки съедутся профессиональные спортсмены и новички

Автор: КР от Вчера, 14:37 Категория: Спорт

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В предстоящие выходные в районе Голой сопки состоится четвёртый этап открытого кубка Урала по эндуро «Золотая осень». В гонках по бездорожью будут состязаться около сотни спортсменов из Челябинской, Свердловской, Самарской, Тюменской, Томской, Пермской и Курганской областей, а также из Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.

 

Для большей зрелищности в зрительских зонах оборудованы дополнительные препятствия из брёвен и шин от КамАЗов.

 

Как сказал сайту «КР» организатор соревнований, директор спортивно-технического клуба «Радон» Анатолий Калачёв, впервые в мотогонках примут участие любители и новички мотокросса.

 

Спортсменам предстоит преодолеть трассу протяжённостью более 40 километров. Традиционно она проходит  по лесным участкам дорог в районе гор Сугомак и Егоза.

 

В субботу с 15 до 17 часов мотогонщики ознакомятся с трассой. А в воскресенье лесные дороги в районе Сугомака, Егозы, а также посёлков Кувалжиха и Канифольный будут закрыты с 11 до 16 часов.  

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