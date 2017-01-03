В Кыштыме спортсмены-любители пробегут символические 2017 метров на «Лыжне России»

Автор: КР от Сегодня, 17:27 Категория: Спорт

Как уже сообщалось на сайте «КР», в этом году самый массовый лыжный забег страны пройдёт 12 февраля и в нашем городе. В управлении по физической культуре, спорту и туризму уже утвердили соответствующее положение.

Как сообщил сайту «КР» начальник этого управления Сергей Белов, заранее зарегистрироваться на спортивное мероприятие не получится. Сделать это можно будет лишь в день соревнований – в половине одиннадцатого дня, за полтора часа до первых стартов. С собой необходимо иметь справку от врача о допуске к забегу.

Первыми свою дистанцию преодолеют вип-участники – руководство Кыштымского округа, директора и начальники различных городских предприятий и учреждений. Высокопоставленным лыжникам достанется самая короткая дистанция – её протяжённость составит один километр.

Вслед за ними на старт выйдут профессиональные спортсмены и воспитанники местных детско-юношеских спортивных школ. В зависимости от возраста, они пробегут от двух до пяти километров.

Последними стартуют лыжники-любители. Как правило, их забег самый массовый. Приверженцам активного отдыха предстоит пробежать до финиша 2017 метров.

Победителям в каждой категории вручат медали, грамоты и ценные призы. Отметят и самого младшего, и самого старшего участника соревнований.

В этом году в «Лыжне России», которая проводится с 1982 года, примут участие 74 из 85 регионов нашей страны. Жители Челябинской области – одни из самых активных её участников. Южноуральцам выделили 14 тысяч фирменных шапочек и номеров. Чуть больше – 17500 и 16500 – комплектов получили Свердловская область и Республика Башкортостан. А вот в соседнем Кургане и в Оренбурге лыжи любят не так, как на Южном Урале. Там шапочки и номера с логотипом соревнований получат лишь 8500 и 2000 человек соответственно.