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Жителя Кыштыма суд оштрафовал за незаконное ношение бушлата с символикой войск МВД России

Автор: КР от Сегодня, 09:28 Категория: Общество

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Необычный административный протокол впервые пришлось рассмотреть мировому судье третьего судебного участка Татьяне Елисеевой.

 

Житель нашего города обвинялся в незаконном ношении бушлата с государственной военизированной символикой. В конце января сотрудники полиции задержали пенсионера на улице Красной Звезды.

 

Как сообщила сайту «КР» помощник мирового судьи Юлия Агеенко, он был в бушлате с нарукавным знаком Уральского округа войск МВД России. На знаке изображён треугольный щит чёрного цвета с золотистой окантовкой и ящерица белого цвета.

 

Часть первая статьи 17.12 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов и влечёт наложение штрафа от одной до полутора тысяч рублей, с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

 

Житель Кыштыма, не имеющий никакого отношения к государственной военной службе, признал свою вину.

 

Суд оштрафовал его на одну тысячу рублей с конфискацией символики государственной военизированной организации.

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попался разбойник !
 
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