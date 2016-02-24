Жителя Кыштыма суд оштрафовал за незаконное ношение бушлата с символикой войск МВД России

Автор: КР от Сегодня, 09:28 Категория: Общество

Необычный административный протокол впервые пришлось рассмотреть мировому судье третьего судебного участка Татьяне Елисеевой.

Житель нашего города обвинялся в незаконном ношении бушлата с государственной военизированной символикой. В конце января сотрудники полиции задержали пенсионера на улице Красной Звезды.

Как сообщила сайту «КР» помощник мирового судьи Юлия Агеенко, он был в бушлате с нарукавным знаком Уральского округа войск МВД России. На знаке изображён треугольный щит чёрного цвета с золотистой окантовкой и ящерица белого цвета.

Часть первая статьи 17.12 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов и влечёт наложение штрафа от одной до полутора тысяч рублей, с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

Житель Кыштыма, не имеющий никакого отношения к государственной военной службе, признал свою вину.

Суд оштрафовал его на одну тысячу рублей с конфискацией символики государственной военизированной организации.