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Пенсионер из Кыштыма обвиняется в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ

Автор: КР от Вчера, 16:32 Категория: Общество

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Шестидесятилетний житель нашего города предстанет перед судом сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Незаконное хранение оружия» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

 

Как сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Константин Паутов, полицейские обнаружили в его доме самодельное оружие – пугач – и 39 граммов охотничьего пороха. При этом сам подозреваемый охотой не занимается, а стражам порядка заявил, что все эти боеприпасы случайно нашёл на улице. Впрочем, искать пугач даже не пришлось – он повесил его на самое видное место – на стену.

 

Уголовное дело в отношении пенсионера передано в Кыштымский городской суд. В общей сложности ему грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.

 

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