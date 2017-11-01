Пенсионер из Кыштыма обвиняется в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ

Автор: КР от Вчера, 16:32 Категория: Общество

Шестидесятилетний житель нашего города предстанет перед судом сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Незаконное хранение оружия» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

Как сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Константин Паутов, полицейские обнаружили в его доме самодельное оружие – пугач – и 39 граммов охотничьего пороха. При этом сам подозреваемый охотой не занимается, а стражам порядка заявил, что все эти боеприпасы случайно нашёл на улице. Впрочем, искать пугач даже не пришлось – он повесил его на самое видное место – на стену.

Уголовное дело в отношении пенсионера передано в Кыштымский городской суд. В общей сложности ему грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.