Житель Кыштыма оштрафован за незаконный отстрел лосихи
Автор: КР от Сегодня, 13:49 Категория: Общество
Мировым судьёй судебного участка № 1 Кыштыма вынесен обвинительный приговор 37-летнему жителю нашего города. Он обвинялся по части первой статьи 258 Уголовного кодекса – «Незаконная охота, совершённая с причинением крупного ущерба».
Как сказала сайту «КР» помощник мирового судьи Светлана Чащина, в феврале этого года мужчина застрелил лосиху в лесном массиве посёлка Слюдорудник, неподалёку от Долгобродского водохранилища. Министерство экологической и радиационной безопасности Челябинской области оценило ущерб в 200 тысяч рублей.
Подсудимый признал свою вину. Он уже возместил государству причинённый ущерб, а также оплатил 30 тысяч рублей штрафа за незаконную охоту.
Комментарии
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (slesar)
Так и надо, не фига по улице пьяным шататься, попался отвечай. >>>
В Кыштыме определились с датой ночного обезвоживания (Кирилл Мазур)
!ночное обезвоживание" ! что за ересь ? у автора заголовка обезвоживание мозга ! >>>
Проект центра развития туризма Кыштыма стал обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко (kazanalex)
ну собственно еще деньги под разворовывание ))) >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (Искандер)
Где логика - оскорбил в отделе и публично! Тёплое с мягким... >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (НэМэнт)
Какие все нежные стали. А сами то как общаются с людьми ? как с быдлом. >>>
Все комментарии