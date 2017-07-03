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Житель Кыштыма оштрафован за незаконный отстрел лосихи

Автор: КР от Сегодня, 13:49 Категория: Общество

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Мировым судьёй судебного участка № 1 Кыштыма вынесен обвинительный приговор 37-летнему жителю нашего города. Он обвинялся по части первой статьи 258 Уголовного кодекса – «Незаконная охота, совершённая с причинением крупного ущерба».

 

Как сказала сайту «КР» помощник мирового судьи Светлана Чащина, в феврале этого года мужчина застрелил лосиху в лесном массиве посёлка Слюдорудник, неподалёку от Долгобродского водохранилища. Министерство экологической и радиационной безопасности Челябинской области оценило ущерб в 200 тысяч рублей.

 

Подсудимый признал свою вину. Он уже возместил государству причинённый ущерб, а также оплатил 30 тысяч рублей штрафа за незаконную охоту.

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