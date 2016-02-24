Жители Кыштыма мечтают увидеть на праздновании Дня металлурга группу «Руки вверх»
Автор: КР от Вчера, 15:52 Категория: Общество
На Кыштымском медеэлектролитном заводе подвели предварительные итоги опроса, кого из звёзд российской эстрады наши земляки хотели бы увидеть на праздновании Дня Металлурга в июле следующего года.
С начала ноября в голосовании приняли участие 138 жителей нашего города. Пятьдесят респондентов мечтают увидеть группу «Руки вверх». Именно эти исполнители собрали и наибольшее число лайков – 346.
С огромным отрывом от известной поп-группы отстают «Ленинград» и Григорий Лепс. За обоих в общей сложности отдали свои голоса всего 22 человека.
Как отмечают организаторы такого опроса в заводском отделе по связям с общественностью, выяснилось, что среди кыштымцев популярны группы «Чайф», «Би-2», «НА-НА». По одному-два раза были названы «Любэ», Стас Михайлов, Пелагея, Наргиз, Александр Новиков, Ирина Круг, Сергей Лазарев и некоторые другие.
Голосование за звезду продолжится до конца декабря. В случае безоговорочной победы «Руки вверх» руководство Кыштымского медеэлектролитного завода сделают всё, чтобы поклонники солиста Сергея Жукова смогли увидеть его в нашем городе в День металлурга.