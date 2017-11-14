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Жителям Кыштыма предложили выбрать звезду, которую они хотят увидеть в День металлурга

Автор: КР от 14-11-2017, 16:06 Категория: Общество

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Идея провести такое голосование принадлежит бухгалтеру финансового отдела Кыштымского медеэлектролитного завода Наталье Коршук. Её предложение поддержало руководство предприятия. Любой желающий может написать имя артиста, которого он хотел бы увидеть на концерте в нашем городе, в официальном сообществе КМЭЗ в соцсети «ВКонтакте». Но в первую очередь организаторам будущего праздника важна активность именно виновников торжества.

 

– На окончательный выбор будут влиять не только мнение коллектива, но и другие факторы: стоимость концертной программы, график артистов и так далее, – сказала сайту «КР» менеджер по связям с общественностью КМЭЗ Елена Вяткина. – Но станет понятно, какое направление в отечественной музыке заводчанам больше нравится, кто сможет по-настоящему завести публику и подарить незабываемое шоу.  

 

Голосование за любимую звезду продлится до 29 декабря. Если исполнитель, которого выбрало большинство, всё же приедет в наш город, все, кто отдал свой голос за него, получат его автограф. Пока своё мнение высказали только два человека – и оба мечтают услышать хиты группы «Руки Вверх!».

 

Напомним, в этом году на концерте, посвящённом Дню металлурга и 260-летию Кыштымского медеэлектролитного завода, выступил Александр Маршал.

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  • Аккузативус

  • Вчера, 10:57
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Интересно будет по результатам голосования увидеть уровень нашего народа-богоносца
 
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