В Кыштыме семья Поповых, оставшаяся без крова, вернулась в свой дом благодаря добросердечным людям

Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: Общество

Сразу после пожара Марина Сергеевна Овчинникова и её муж

приютили семью погорельцев.

Полтора месяца в их небольшом доме жили пятеро взрослых и трое детей.

Саша Попова (справа) и Лера Парамонова - лучшие подружки.

Напомним, 1 октября на улице Анбашской, 20 в микрорайоне Каолиновом полностью сгорели все постройки и часть дома Поповых. Супругов Анну и Александра с детьми – пятилетней Сашей и 15-летним Артёмом приютили соседи Овчинниковы. У них погорельцы прожили почти полтора месяца.

За это время благодаря помощи родственников, соседей и абсолютно незнакомых людей они заново перекрыли крышу, поставили пластиковые окна, сделали маломальский ремонт в двух оставшихся комнатах. Из одной сделали кухню, из другой – площадью в 18 квадратных метров – общую спальню.

– Я не ожидала, что есть такие отзывчивые люди, но нам до сих пор звонят и предлагают помощь, – сказала сайту «КР» Анна Попова. – Недавно один мужчина из Кыштыма привёз два шкафчика для одежды, а семья из Озёрска – большой диван.

А многодетная семья из нашего города подарила новый диван для маленькой Саши. Она до сих пор не может забыть своего пёсика Марка породы чихуахуа. Он тоже сгорел, но девочка думает, что её четвероногий друг прячется в лесу.

Благодаря женщине, которая назвалась Маргаритой Александровной, старшему сыну удалось купить зимнюю куртку. На прошлой неделе незнакомка передала им три тысячи рублей.

Но девятикласснику Артёму по-прежнему нужны компьютер для учёбы и письменный стол. Пока же он вынужден, согнувшись в три погибели, выполнять домашние задания на доске, положенной на колени. Все его учебники до сих пор лежат в пакетах – полок, куда бы их можно было расставить, попросту нет.

Озёрская организации «Сфера», где глава семьи работает слесарем, прислала электрика, который провёл в дом свет. Соседи подарили плитку. Во время пожара уцелела печь, которую Поповы топят тем, что осталось от их бани, сарая, гаража… Денег на дрова у них пока нет.

У погорельцев, слава богу, остались куры и бычки. Их они кормят пищевыми отходами, которые им отдают в местном детском саду. Несмотря на все трудности, Анна и Александр держатся мужественно. И даже мечтают в следующем году отстроить новый крепкий дом.

Все, кто готов хоть чем-то помочь семье Поповых, могут обратиться, если супруги окажутся на работе, к соседям Овчинниковым в дом № 18 на улице Анбашской.