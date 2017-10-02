В Кыштыме семья погорельцев благодаря помощи земляков совсем скоро вернётся в свой дом

Автор: КР от Сегодня, 12:18 Категория: Общество

Сразу после пожара Марина Сергеевна Овчинникова и её муж

приютили семью погорельцев.

Сейчас в их небольшом доме живут пятеро взрослых и трое детей.

Саша Попова (справа) и Лера Парамонова - самые лучшие подружки.

В минувшую субботу в газете «Кыштымский рабочий» была опубликована статья «Чужое горе как своё» о семье Анны и Александра Поповых, лишившихся всего имущества из-за пожара. Часть их дома на улице Анбашской, 20 в микрорайоне Каолинового и все надворные постройки сгорели 1 октября.

Сразу после этой публикации погорельцев навестила пенсионерка, не назвавшая своего имени. Она подарила им новое постельное бельё, ковровую дорожку, конфеты для пятилетней Саши Поповой и пять тысяч рублей на зимнюю куртку или обувь для её старшего брата Артёма.

– А позавчера интеллигентная семейная пара передала десять тысяч рублей, – сказала сайту «КР» соседка Марина Овчинникова, приютившая попавшую в беду семью. – Они также не представились.

Ещё одна жительница Кыштыма готова отдать Поповым стенку и швейную машинку. Мебель готовы привезти и другие кыштымцы после того, как семья заедет в отремонтированный дом. Они надеются, что переезд состоится максимум в начале следующей недели, когда будет решён вопрос с электричеством.

К слову, после статьи в «Кыштымском рабочем», в которой было сказано, что работодатели погорельцев никак им не помогли, руководство озёрской фирмы «Сфера», где Анна Попова трудится маляром, предоставило электриков, которые подключили сгоревший дом к свету. Откликнулись и другие жители Озёрска, собравшие деньги.

Все, кто может хоть чем-то помочь семье Поповых, могут обратиться в их отсутствие к соседям Овчинниковым в дом № 18 на улице Анбашской.