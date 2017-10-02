В Кыштыме у семьи с двумя детьми сгорело всё имущество, но нашлись добрые люди

Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 12:26 Категория: Общество

Сразу после пожара марина Сергеевна Овчинникова и её муж

приютили семью погорельцев.

Сейчас в их небольшом доме живут пятеро взрослых и трое детей.

Саша Попова (справа) и Лера Парамонова - самые лучшие подружки.

В первый день октября супругов Поповых и их двоих детей настигла беда – из-за пожара они лишились жилья. Семья враз потеряла всё нажитое годами. И Александр, и Анна давно похоронили своих родителей. Куда податься вместе с детьми? Но мир точно не без добрых людей.

Поповы переехали в Кыштым четыре года назад. Решили, что в Озёрске, где они жили до этого, оставаться больше нельзя. Они лишились там своей маленькой дочки. Находиться в квартире, где произошло горе, супруги, как ни пытались, не смогли. И спустя какое-то время решили взять в ипотеку небольшой деревянный дом на улице Анбашской в микрорайоне Каолиновый.

Александр до выхода на пенсию служил в полиции. Но без дела не сидит. И он, и его жена по-прежнему ездят в Озёрск: глава семейства работает там слесарем, Анна – маляром. Уже на кыштымской земле всерьёз занялись домашним хозяйством – завели бычков и свиней, соорудили пристрой к дому, всего три месяца назад установили в нём душевую кабину и стиральную машину. Только-только почувствовали, что жизнь начинает входить в нормальную колею, а тут на тебе – новое горе.

В тот злополучный воскресный вечер Александр, как всегда, затопил баню. Попарился сам, затем в баньку пошли жена и пятилетняя дочка Саша. А буквально через 15 минут после их возвращения глава семьи, выходивший на улицу покурить, залетел в дом со словами: «Анька, мы горим!» Впоследствии сотрудники отдела надзорной деятельности по линии МЧС назвали причиной пожара именно перекал банной печи, хотя, по словам самих погорельцев, в тот день баня была не жаркой.

Женщина, как была, босиком и в сорочке, схватила дочь и отнесла её к соседке Марине Овчинниковой. К тому моменту уже вовсю полыхали дровяник и крыша бани. А следом загорелся и сарай.

– Дедушка Толя, мой отчим, в последний момент забежал туда и выпустил скотину, – рассказывает нашей газете Анна Попова. – Животные выбежали, а он не успел – рухнул потолок. Он сильно обжёг спину и руку, но всё же смог выбраться.

Если бычков и свиней удалось спасти, то маленькая собака породы чихуахуа сгорела. Родители подарили дочери пёсика по кличке Марк на прошлый Новый год. И Саша до сих пор думает, что её четвероногий друг прячется в лесу.

Из полыхающего дома Поповы сумели вынести лишь сумку с документами, микроволновую печь и чайник. С дворовых построек огонь очень быстро перекинулся на жилище – пожарные тушили его больше трёх часов. Полностью выгорели бойлерная, кухня и комната 15-летнего сына. Стены и потолок ещё трёх комнат удалось отстоять от огня. Но всё, что в них находилось, сгорело.

Ни секунды не раздумывая, погорельцев взяла под свою опеку соседка Марина Сергеевна Овчинникова. Несмотря на то, что они с мужем и внучкой сами живут в небольшом доме с крохотными комнатками, она нашла место и для пятерых горемык.

– А как иначе? – удивляется Марина Сергеевна. – Мы подружились с того самого дня, как только они переехали. Моя внучка и их дочка – ровесницы, ходят в одну детсадовскую группу, но они и дома не разлей вода. Саша меня сразу бабушкой стала называть. В Каолиновом до сих пор все думают, что она – моя родная внучка. А я их не переубеждаю – внучка и есть.

– Мы живём одной семьёй, – сказала мне Анна Петровна. – Они для нас стали самыми близкими людьми. Не было ни одного дня, чтобы мы не общались. По утрам в выходные наша соседушка Марина Сергеевна приходит к нам, и мы кормим её манной кашей – это её любимое блюдо.

Не зря говорят, что люди познаются в беде. После случившегося Анна Попова несколько дней подряд рёвом ревела. Говорит, в какой-то момент даже промелькнула грешная мысль залезть в петлю: как дальше жить, как детей на ноги поднимать, когда ничего из того, что наживали с мужем трудом и потом, превратилось в головёшки и пепел. А ведь за ипотеку ещё платить целых 15 лет! В эти сложные моменты её изо всех сил поддержала именно Марина Сергеевна Овчинникова. Но и многие жители Каолинового прониклись болью погорельцев – первая помощь пришла уже на следующий день после пожара.

– Какие люди в Кыштыме и какие в Озёрске! Это всё равно что небо и земля, – поражается Анна. – Мне неловко просить о помощи, но они сами помогли нам одеждой, стройматериалами, деньгами, на которые мы перекрыли крышу и заказали пластиковые окна. Даже не знаю, как всех отблагодарить...

Одна незнакомая бабушка с соседней улицы, получив пенсию, принесла погорельцам две тысячи рублей, при этом со слезами извинялась, что так мало. А молодые люди, представившиеся Дарьей и Иваном, взяли шефство над маленькой Сашей. Они купили ей зимнюю куртку и штаны. На днях двое мужчин привезли для неё мёд. Учителя каолиновской школы, в которой учится девятиклассник Артём, выдали ему все необходимые канцтовары и учебники.

Добрые люди позаботились и о домашних животных, принесли комбикорм – скотина два дня стояла голодная. Свиней пришлось заколоть, а на вырученные с продажи мяса деньги Поповы купили стройматериалы.

По месту работы в Озёрске супругам Поповым ничем не помогли, только без сохранения заработной платы дали по неделе. За это время Александр и Анна вывезли из дома весь мусор, отмыли оставшиеся комнаты, перекрыли крышу, вставили двери, которые им отдали отзывчивые на чужую беду люди. Несмотря на то, что Марина Сергеевна уговаривает Александра и Анну не торопиться, они планируют вернуться домой уже на этой неделе. Всё-таки в гостях хорошо, а дома, каким бы он ни был, лучше. Да и стеснять Овчинниковых, какими бы они родными не стали, тоже не хочется…

Для сведения

Семья Поповых с улицы Анбашской, 20 примет в дар обувь для сына 45-го размера. Его рост – 183 сантиметра, пареньку нужна зимняя куртка. Другой самой необходимой одеждой всех членов семьи уже обеспечили. Но в доме ещё нет ни мебели, ни паласов. Нужны стройматериалы. Артёму нужен компьютер для учёбы. Всё это можно передать, в отсутствие Александра и Анны, их соседям Овчинниковым в дом № 18.

Комментарий

Ирина Александровна АВРАМЕНКО,

заведующая детским садом № 12:

Остаться в зиму без жилья – это ужасно! Мои коллеги сразу же объявили сбор одежды и средств для семьи погорельцев. Я лично отдала своё пальто. Также я написала ходатайство в управление по делам образования, чтобы Саша Попова ходила до Нового года в садик бесплатно. Потом буду добиваться, чтобы родителей до июня освободили от ежемесячной платы, которая составляет около 1200 рублей.