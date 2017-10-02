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Рукодельницы из Кыштыма представят своё творчество на арт-базаре

Автор: КР от Сегодня, 09:31 Категория: Общество

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В предстоящую субботу, 28 октября, в торговом центре «Радуга», расположенном на улице К. Либкнехта, пройдёт выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества «Арт-базар».

 

Как сказала сайту «КР» организатор выставки, мастер по канзаши Марина Шигапова, изделия ручной работы представят семь кыштымских мастеров. На ярмарке каждый сможет приобрести сувениры, выполненные в различных техниках – канзаши – украшения из атласных лент, скрапбукинг. Будут также представлены изделия из камня, натуральная косметика и мыло, куклы, магниты и имбирные пряники.

 

Арт-базар будет работать с 11 до 16 часов.

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