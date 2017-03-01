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В Кыштыме детей и взрослых научили делать подарки к 8 Марта своими руками

Автор: КР от Вчера, 17:27 Категория: Общество

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Фото Максима Марининова

 

Сегодня в ДК Металлургов состоялась ставшая уже традиционной выставка-ярмарка прикладного творчества «Весенний подарок». Более 20 кыштымских мастеров представили свои эксклюзивные изделия.

 

Для тех, кто ещё не определился с подарком на 8 Марта, были организованы мастер-классы. Все желающие могли освоить такой вид старинного ремесла, как валяние. Только валять пришлось не валенки, а изысканные броши.

 

– Сначала шерсть пропитывается мыльным раствором, затем она «отбивается» через салфетку, – приоткрыла секрет технологии руководитель Союза мастеров Кыштыма, педагог дополнительного образования Елена Зулькарнаева. – Излишки мыльного раствора выполаскиваются в тазике с водой. Заготовка получается достаточно плотной. Руками мы формируем цветок, выдавливаем лепестки, после чего его нужно просушить. Изделия, выполненные в технике «валяние», быстро высыхают, поэтому такие сувениры делаются довольно быстро.

 

На ярмарке можно было не только самим освоить рукоделие, но и за символическую плату приобрести готовые сувениры. На выставочных столах разместились украшения из натурального камня, деревянные и глиняные изделия, подарочное мыло, куклы и мягкие игрушки ручной работы.

 

Фото Максима Марининова.

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