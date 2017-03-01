Рукодельницы Кыштыма показали свои работы
Автор: КР от Вчера, 21:12 Категория: Культура
Вчера в торговом комплексе «Радуга» состоялась ярмарка подарков ручной работы. Мастерицы из Кыштыма уже не раз проводили выставки своих изделий в ДК Металлургов. В новый торговый комплекс они выбрались впервые.
На ярмарке были представлены альбомы, открытки и конверты, выполненные в технике «скрапбукинг», украшения из натуральных камней, вязаные изделия, натуральная косметика, оригинальные «именные» линейки из дерева, расписные имбирные пряники.
- Не смогла пройти мимо этих весёлых пряников, - призналась Ольга Арефьева. – Скоро приедет внук на каникулы, порадую его сладким Коньком-Горбунком.
Женщины подолгу любовались колье и серьгами из натуральных камней. Мастерица Алёна Валиахметова подробно рассказывала о свойствах каждого камня. Она призналась, что не любит творить на заказ. Ей нравится следовать за собственными идеями, но она очень радуется, когда придуманные ей украшения находят себе новых хозяек.
- Люди интересуются, рассматривают наши изделия. Некоторые впервые увидели открытки ручной работы и очень удивлялись, узнав, что такие вообще существуют, - рассказала сайту «КР» организатор ярмарки Надежда Розина. – В следующий раз мы устроим здесь выставку 8 апреля, в преддверии Пасхи. Готовим для неё тематические подарки. Надеемся, что сумеем порадовать земляков.
Комментарии
Коммунальщиков Кыштыма поздравила глава округа (лера)
Жителям нашего города тоже хочется поздравить с праздником коммунальщиков, но и задать вопросы Это в честь праздника решил господин Земляков отрезать от горячей воды район Коноплянки Как здор >>>
Жители Кыштыма соприкоснулись с нанотехнологиями (Кирилл Мазур)
уже получаем нанозарплату , которой только и хватает на наноеду >>>
Жители Кыштыма соприкоснулись с нанотехнологиями (Горожанин)
В КВН на эту тему очень хорошо прошлись >>>
В Кыштыме для работников МФЦ ввели дресс-код (Горожанин)
Парковкой бы озаботились лучше - припарковаться рядом невозможно бывает >>>
В Кыштыме пожарные предотвратили взрыв автомобиля (Гость Гость)
Не уверен НЕ Обгоняй >>>
Все комментарии