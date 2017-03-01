Рукодельницы Кыштыма показали свои работы

Автор: КР от Вчера, 21:12 Категория: Культура

Вчера в торговом комплексе «Радуга» состоялась ярмарка подарков ручной работы. Мастерицы из Кыштыма уже не раз проводили выставки своих изделий в ДК Металлургов. В новый торговый комплекс они выбрались впервые.

На ярмарке были представлены альбомы, открытки и конверты, выполненные в технике «скрапбукинг», украшения из натуральных камней, вязаные изделия, натуральная косметика, оригинальные «именные» линейки из дерева, расписные имбирные пряники.

- Не смогла пройти мимо этих весёлых пряников, - призналась­ ­Ольга Арефьева. – Скоро приедет внук на каникулы, порадую его сладким Коньком-Горбунком.

Женщины подолгу любовались колье и серьгами из натуральных камней. Мастерица Алёна Валиахметова подробно рассказывала о свойствах каждого камня. Она призналась, что не любит творить на заказ. Ей нравится следовать за собственными идеями, но она очень радуется, когда придуманные ей украшения находят себе новых хозяек.

- Люди интересуются, рассматривают наши изделия. Некоторые впервые увидели открытки ручной работы и очень удивлялись, узнав, что такие вообще существуют, - рассказала сайту «КР» организатор ярмарки Надежда Розина. – В следующий раз мы устроим здесь выставку 8 апреля, в преддверии Пасхи. Готовим для неё тематические подарки. Надеемся, что сумеем порадовать земляков.