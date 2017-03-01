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В Кыштыме мастер-классы для детей по изготовлению подарков к 8 Марта проведут сами дети

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Общество

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Завтра в ДК металлургов с 11 часов развернётся выставка-ярмарка прикладного творчества «Весенний подарок». Своё рукоделие представят более 20 мастеров Кыштымского городского округа.

                     

Как сказала сайту «КР» руководитель Союза мастеров Кыштыма Елена Зулькарнаева, впервые в этом году на выставке будут представлены украшения, изготовленные в сутажной технике – это обрамление камней шёлковыми жгутами – и лазерная резка по дереву.

 

Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах. Воспитанник художественного отделения детской школы искусств Глеб Калачёв научит мальчишек делать картины из квадратиков на основе популярной игры «Майнкрафт». У девочек будет возможность освоить азы мокрого валяния. Этот мастер-класс проведут ученицы Елены Зулькарнаевой. А педагог центра детско-юношеского технического творчества Екатерина Филина покажет детям, как сделать открытку к 8 Марта в технике объёмной аппликации.

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