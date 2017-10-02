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Представители Кыштыма получили призовое место на ситцевом балу

Автор: КР от Вчера, 09:16 Категория: Общество

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В Челябинске состоялся межрегиональный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Ситцевый бал». В нём приняли участие делегации из Екатеринбурга, Омска, Кемерово, Тюмени, Кургана, а также из Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

 

Кыштымцы заняли второе место в номинации «Бэби-бум», уступив только кемеровчанам.

 

Как сказала сайту «КР» председатель городского общества инвалидов Надежда Молчанова, дети и взрослые представили коллекцию одежды, которую они сшили сами. А их выступление сопровождалось песнями в исполнении коллектива «Доброхоты».

 

– Кыштымцы исполнили гимн Женщине, – сказала Надежда Николаевна. – Главным лейтмотивом нашего выступления были слова: «В мир приходит женщина, чтобы мир спасти».

 

 

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