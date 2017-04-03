Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Уроженец Кыштыма, директор Оренбургского цирка Евгений Терещенко сделал подарок своим землякам

Уроженец Кыштыма, директор Оренбургского цирка Евгений Терещенко сделал подарок своим землякам

Автор: КР от Сегодня, 09:09 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Почти 50 жителей нашего города, входящих в общество инвалидов, смогли бесплатно побывать в Челябинске на выступлении Оренбургского цирка. Билеты для кыштымцев с ограниченными возможностями здоровья предоставил лично директор цирка Евгений Терещенко.

 

Как сказала сайту «КР» председатель местного общества инвалидов Надежда Молчанова, Евгений Иванович родился и вырос в Кыштыме, окончил школу № 13, жил в районе Южной. Он не только сделал такой щедрый подарок своим землякам, но ещё и пообещал приехать в Кыштым и пообщаться с ними за чашечкой чая.

 

– А от цирка мы в восторге! – говорит Надежда Николаевна. – Там и животных много, и жонглёров, и акробатов. А ещё девушки-мотогонщицы. В цирк ездили не только взрослые, но и дети с ограниченными возможностями здоровья.

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter