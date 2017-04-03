Уроженец Кыштыма, директор Оренбургского цирка Евгений Терещенко сделал подарок своим землякам
Автор: КР от Сегодня, 09:09 Категория: Общество
Почти 50 жителей нашего города, входящих в общество инвалидов, смогли бесплатно побывать в Челябинске на выступлении Оренбургского цирка. Билеты для кыштымцев с ограниченными возможностями здоровья предоставил лично директор цирка Евгений Терещенко.
Как сказала сайту «КР» председатель местного общества инвалидов Надежда Молчанова, Евгений Иванович родился и вырос в Кыштыме, окончил школу № 13, жил в районе Южной. Он не только сделал такой щедрый подарок своим землякам, но ещё и пообещал приехать в Кыштым и пообщаться с ними за чашечкой чая.
– А от цирка мы в восторге! – говорит Надежда Николаевна. – Там и животных много, и жонглёров, и акробатов. А ещё девушки-мотогонщицы. В цирк ездили не только взрослые, но и дети с ограниченными возможностями здоровья.
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