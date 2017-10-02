В Кыштыме городской парк имени А. С. Пушкина возрождается с учётом мнения общественности

Автор: КР от Вчера, 14:04 Категория: Экономика и бизнес

Только что работники администрации округа и представители молодёжного актива вернулись из городского парка имени А. С. Пушкина. Они на месте обсудили эскизный проект развития этого некогда излюбленного места отдыха кыштымцев.

Инвестор проекта, бизнесмен Евгений Баранов, которому территория передана в аренду на 49 лет, провёл чиновников и молодёжь по парку. Он показал, где разместятся лодочная станция, аттракционы для детей и другие зоны для семейного отдыха.

Но началась прогулка по осеннему парку с центральной асфальтированной дорожки.

– Отличное место для проведения выездных церемоний бракосочетания, – сказал Баранов. – Мы постараемся развивать ещё и это направление, поскольку сегодня оно востребовано у будущих молодожёнов.

На одной из небольших полян разместится верёвочный парк. Чуть подальше планируется оборудовать мангальную зону. Однако эту идею как представители администрации, так и молодёжь восприняли критически.

На самом берегу городского пруда появится лодочная станция, будет работать прокат инвентаря. Неподалёку от пейнтбольной площадки разместятся тир и аттракционы для детей. По словам Евгения Баранова, на первых порах это будут батуты и малые архитектурные формы – качели и карусели. Возможно, в будущем их заменят на более дорогие игровые комплексы.

Эскизным проектом предусмотрено и оборудование парковки на 35 машино-мест. Капитальных строений, которые в своё время больше всего возмутили жителей Кыштыма, в парке не будет. Здесь планируется возвести одно двухэтажное здание, да и то – на месте разрушенного фундамента на улице Садовой с видом на проезжую часть.

Евгений Баранов планирует реализовать предложенный на публичных слушаниях 5 октября проект развития городского парка в ближайшие два года. Предложения, которые ещё могут быть учтены и внесены в проект, принимаются в отделе архитектуры в рабочее время по телефону 4-05-43. Затем состоятся повторные публичные слушания.