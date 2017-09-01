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В Кыштыме на публичных слушаниях определят направление развития городского парка имени А. С. Пушкина

Автор: КР от Сегодня, 12:51 Категория: Экономика и бизнес

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Согласно постановлению администрации округа Кыштымского городского округа,  публичные слушания пройдут 5 октября. Предприниматель Евгений Баранов, являющийся арендатором территории парка на улице Садовая, уже подготовил эскизный проект.

 

С учётом замечаний, прозвучавших на предыдущих слушаниях, в зоне отдыха будет построено только одно капитальное здание на месте сгоревшего строения, где раньше размещался отдел статистики. В парке предусмотрено создание 17 объектов для отдыха и развлечений. В том числе – эстрада для проведения праздников и концертов, спортплощадка, детское кафе, участок для аттракционов, площадка для пейнтбола, пункт проката спортинвентаря, тир. 

 

Программа по развитию парка предусматривает создание совместного предприятия по договору о партнёрстве. Долю муниципалитета в акционерное общество  составит земельным участком в 1,8 га, а предприниматель проинвестирует создание  инфраструктуры парка. Это гарантирует, что  сохранность статус парка, как места отдыха.

 

Кроме того, парк может войти в проект  партии «Единая Россия» по формированию комфортной городской среды. В 2018 году Челябинская область получит из федеральной казны 832 миллиона рублей на дальнейшую поддержку региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды и 19 миллионов рублей будут выделены на обустройство городских парков.

 

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