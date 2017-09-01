К жителям Кыштыма заглянут в гости участковые

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Общество

С понедельника, 2 октября, в Кыштыме начнётся профилактическое мероприятие «Ваш участковый». До 2 ноября участковые уполномоченные обойдут закреплённые за ними участки и пообщаются с жителями.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в первую очередь они наведаются к тем, кто стоит в отделе полиции на профилактическом учёте. Разъяснительную работу они проведут с одинокими и пожилыми людьми. Полицейские расскажут о различных способах мошенничества и о том, как не стать жертвой преступления.

И. о. начальника участковых уполномоченных полиции, капитан полиции

Анастасия Александровна Аношкина.

Кабинет № 219, расположен в здании МО МВД России «Кыштымский» на улице Кр. Звезды, 97,

Телефон 4-46-70. Приём с понедельника по пятницу с 14 до 17 часов.

Младший лейтенант полиции Александр Павлович Дрёмин.

Телефон 8-999-371-2156

Административный участок № 3: посёлки Тайгинка, Увильды, Акуля, микрорайон Каолиновый, станция Анбашская, садоводческие товарищества «Газовик», «Тёмное», «Керамик», «Строитель»,«Островок», «Янтарь». Гарадные кооперативы - «Байкал», «Сигнал», «Горка»,«Хозпостройки».

Младший лейтенант полиции Артём Викторович Козин.

Телефон 8-999-371-2148

Административный участок № 4: улицы Калинина дома 128 – 178, Крестьянская дома 127-147, 130-144, Ленина дома 16а – 24, 13 – 37, Свердлова дома 62-78, 89-139, Соц.Штурма, Ю. Ичевой дома 126-150а, 161-197, расчётно-кассовый центр Банка России, филиал Южно-Уральского государственного колледжа.

Административный участок № 7: посёлки Канифольный, Северный, Б. Егусты, Слюдорудник, Косой мост, Белое озеро, садоводческие товарищества «Кварц»,«Лесовод», «Деханов пруд»,«Рипус», микрорайон Дальняя Дача.

Старший сержант полиции Денис Владимирович Конов

Телефон 4-46-50.

Административный участок № 10: улицы 1-ая Иртяшская, 2-ая Иртяшская, Курчавова, 1-ая Зелёная, 2-ая Зелёная, Булдымская, Вайнера, Спортивная, Кольцова, Образцова, Красной Звезды, 97, ЧГРЭС, Огнеупорная, гаражные кооперативы «Огнеупорщик», «Полигон», «Энергетик», ООО «Кыштыммебель», бассейн «Садко», Кыштымский медеэлектролитный завод.

Лейтенант полиции Ян Евгеньевич Новиков.

Телефон 8-999-371-2157

Административный участок № 5: улица Республики 1-109, Дзержинского, Швейкина, Володарского, 1 Мая, 1 и 2 Пионерская, 9 Января, 28-44 и 23-29, Аркадия Романова, Герцена, Каслинское шоссе, Егозинка, Заводская, Кирова, 9-105, 12-126, Комарова, 5-97, 18-122, Красноармейская, Луначарского, 36-48, 19-37, Маукская, Металлистов 1, 1а, 1б, 2; Нефтебаза, переулок 1 Мая, переулок Кирова, улицы 2-я Уфалейская, Пушкина 32-168, 75-103, Седова, Урицкого, Металлургов дома 4, 22; О.Кошевого, Дорожная, Денщикова, школа № 4, вокзал, гаражный кооператив «Локомотив», АО «КМО», детский парк, площадь К. Маркса, торговый дом "Демидовский».

Административный участок № 6: улицы Республики 2-106, Кооперативная, 4, 5, Металлургов, 2, Малышева, Гузынина, Долгова, Елисеева, Калинина, 2–128, 1–191, Ленина 1, 3, 5, 5А, 39-59, Механическая дома 1–19, переулок Крестьянский, улицы Свердлова 1-113, 2–76, управление по делам образования, улица Ю. Ичевой 1-159 , 2-124, Крестьянская, 1 – 125, 2 – 128, переулок Восточный, улицы М.Горького, К. Либкнехта 1 – 107, 2–150, Южный парк, Кр. Звезды 1-35, 2-62, Челюскинцев 1-.41а, 2 и 64, М. Горького, Каслинская, Восточная, Механическая, Луначарского 1-17, 2-34, 9-е Января 1-21, 2-26, Пушкина, 1-13, 2-30, Кирова, 2-10, 1-7, Р. Люксембург, Металлистов, 8-36, Вокзальная, Н. Кыштымская, Гоголя, Комарова, 1-3, 2-16, стадион, гаражные кооперативы « Машиностроитель», «Восток», школа№ 10, АЗС № 110.

Капитан полиции Станислав Сергеевич Сидоров

Телефон 8-999-371-2153.

Административный участок № 2: улица Челюскинцев, 21а, 59- 93а, д.76-108, ИК -10, улица Пролетарская, 68-72, К.Косолапова, 45-49, К.Либкнехта, 121–141, 214-254, 189-223, Кр. Звезды, 96-179, Калинина, 229–279, 281-323, Репина, 46,53,55, Солонцовая 30-32, 39-43, Ст. Графитовая 1-8, Рождественский кордон, садоводческие товарищества «Берёзка», «Труд и отдых», «Восточный», детские сады 14 и20, вечерняя школа, водонапорная башня, торговый дом "Сокол" рынки «Центральный», «Арбат», торговый центр «Фаэтон», ООО «КЭМЗ».

Административный участок № 1: улицы Челюскинцев, 49–57, Дёмина, 2-14, К.Либкнехта, 115 – 119, 166-172, Калинина, 193-197, детский сад № 24; школа № 13; Северный филиал ОАО «Челябинскгазком», Центральная котельная МПУТ, улица Ленина, 30 – 44, 50, радиозавод, Дорсервис, «Спецсервис», МУП ЖКХ «ДЕЗ», ДК «Победа», улица К.Либкнехта, 109-113, Челюскинцев, 43-47, Дёмина, 1-11а.

Капитан полицииМихаил Михайлович Ткачёв

Телефон 8-999-371-2152

Административный участок № 11: улица Возмездия, Чернышевского 5, 5а, Интернационала,Победы, Станционная, Графитовая, 1-ая Корундовая, Правды, 2-ая Корундовая, Соплякова, Чернышевского 5, гаражный кооператив «Абразивщик», АЗС «Сугомак», сады «Кристалл», средняя школа № 2, ДК металлургов, поликлиника № 2, торговый дом «Домино», дедский сад № 27.

Административный участок № 12: улица Бажова д.1,2, Мичурина, Чернышевского 4, 4а, д. 26, 28, 4б, 8, 8а, Свободы, Мичурина, Кр. Зорь, Спартака, Профсоюзная, Пугачёва, Куйбышева, Речная, Серикова, Березовая, Северная, Электролитная, Островского, Толстого, Ясная, Разина, Сосновая, база отдыха «Травакуль», сады «Теренкуль-1», «Теренкуль-2», «Учитель», гаражи "Электролитчик», детские сады 8, 28, начальная школа № 2, ЗАО «ТДМ», торговый дом "Квартал".

Капитан полиции Денис Юрьевич Устинов

Телефоны 4-04-15, 8-999-371-2149.

Административный участок № 8: улицы Береговая, В.Сергеевой, Садовая, 2-ая Дачная, Гастелло, Кутузова, Курортная, Пеньковка, Октябрьская, Белинского, Соймановский проспект, Школьная, Мира, Осв. Урала, М.-Сибиряка, Театральная, Нязепетровская, З.Космодемьянской, 1-я Сугомакская, 2-я Сугомакская, Карабашская, Дарвина, Щорса, Уральская, Западная, Шмидта, Депо, городская больница, ООО «Кыштымский лес», Кыштымское лесничество, филиал Миасского медиколледжа.

Административный участок № 9: улицы Ветеранов, Ленина 6, Горелова, Энгельса, Фрунзе 2-8, Некрасова, переулки Банковский и Советский, улицы 1, 2-Южная, 40-лет Октября, Абрамова, Грибоедова, К.Косолапова, Коммунаров, Комсомольская, Калинина 198-236, М. Аношкина, Пролетарская 1-53 и 2-64, профилакторий Южный, Литейная, М.Тюменская, Маяковского, Озёрная, Ольховая, Папанина, Парамонова, переулки К.Косолапова, Комсомольский, Пролетарский, улицы Советская, Репина, Саломатина, Солнечная, Солонцовая, Торфяная, Фабричная, Челябинская, Чкалова, Широкова, Швейников, Крупская, школа № 1, детсад № 18, сады «Калачёвка», «Бышный», Кыштымский трикотаж, «Связьинформ», универмаг.