Участковые полиции вручили жителям Кыштыма более трёх тысяч визиток
Автор: КР от Сегодня, 12:01 Категория: Общество
В нашем городе завершилась акция «Ваш участковый». В течение месяца работники этого отдела полиции обошли закреплённые за ними участки, пообщались с их жителями. В первую очередь они наведались к тем, кто состоит на профилактическом учёте.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, за время проведения акции участковые уполномоченные выявили 123 административных правонарушения, в том числе два – в сфере миграции, четыре – за незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Изъято около восьми литров этой продукции.
С середины апреля и до середины мая полицейские навестили 273 владельца оружия. В результате проверки за нарушение правил хранения было изъято семь единиц огнестрельного оружия. В отношении нарушителей составлены протоколы.
Кроме того, за время проведения месячника было возбуждено одно уголовное дело в отношении местного жителя, который фиктивно прописал у себя гражданина Таджикистана.
За четыре недели кыштымские участковые уполномоченные полиции раздали 3317 визитных карточек со своими фотографиями и контактными данными.
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