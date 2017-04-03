Жители Кыштыма, познакомьтесь со своими участковыми!

Автор: КР от Вчера, 15:51 Категория: Общество

В нашем городе с 17 апреля началось профилактическое мероприятие «Ваш участковый». По 17 мая включительно участковые уполномоченные полиции обойдут закреплённые за ними участки, познакомятся и пообщаются с жителями.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в первую очередь участковые наведаются к тем, кто стоит в отделе полиции на профилактическом учте. Разъяснительную работу они проведут с наркоманами и алкоголиками. А тем, кто недавно освободился из мест лишения свободы, будут помогать с трудоустройством.

Во время встреч с пенсионерами участковые расскажут о различных способах мошенничества и о том, как не стать жертвой преступления.

Кыштымский городской округ поделён на 12 участков, которые обслуживают восемь участковых уполномоченных полиции.

Младший лейтенант полиции Евгений Владимирович Собченко.

Участок: ул. Челюскинцев, 43-57; ул. Дёмина, 1-11а, 2-14;

ул. К. Либкнехта, 109-119, 166-172;

ул. Калинина. 193-197; ул. Ленина, 30-44

Место дислокации: ул. К.Либкнехта, 131.

Время приёма: Пн и ср с 1800 до 2000. Сб с 1200до 1400.

Телефон 4-97-88, 8-999-371-2159.

Майор полиции Станислав Сергеевич Сидоров

Участок: ул. Челюскинцев, 21а, 59-93а, 76-108; ул. Пролетарская, 68-72;

ул. К.Косолапова, 45-49; ул. К.Либкнехта, 121-141, 214-254, 189-223;

ул. Кр.Звезды,96-179; ул. Калинина, 229-279, 281-323;

ул.Репина, 46,53,55; ул.Солонцовая д.30-32, 39-43;

ул. Ст.Графитовая 1-8; ул. Рождественский кордон;

СНТ «Берёзка»; СНТ «Труд и отдых»; СНТ «Восточный»

Место дислокации: ул. К.Либкнехта, 131.

Время приёма: Пн и ср с 1800 до 2000. Сб с 1200 до 1400.

Телефон 4-97-88, 8-999-371-2153.

Младший лейтенант полиции Александр Павлович Дрёмин

Участок: п. Тайгинка; п. Увильды, п. Каолиновый; п. Акуля; ст. Анбашская;

СНТ «Газовик»; СНТ «Тёмное»; СНТ «Керамик»; СНТ «Строитель»,

ГСК «Байкал», ГСК «Сигнал», ГСК «Горка», ГСК «Хоз.постройки»,

СНТ «Островок», СНТ «Янтарь».

Место дислокации:

В здании администрации санатория «Лесное озеро», п. Увильды.

Чт с 1600 до 1800 Телефон 7-61-85

В здании поселковой администрации пос. Тайгинка на ул. Гайдара, 1

Ср. с 1600 до1800 Телефон 3-14-29

В здании поселковой администрации пос. Каолиновый, ул. Каолиновая, 6

Пн. с 1700 до 1900

ул. К.Либкнехта, 131, Сб. с 1200 до 1400

Телефон 4-97-88, 8-999-371-2156

Младший лейтенант полиции Артём Викторович Козин

Участок: ул. Калинина, 128-178, ул. Крестьянская, 127-147, 130-144;

ул. Ленина, 16а-24, 13-37, ул. Свердлова, 62-78, 89-139,

ул. Соц. Штурма, ул. Ю. Ичевой, 126-150а, 161-197,

пос. Канифольный, пос. Северный, пос. Б.Егусты,

пос. Слюдорудник, пос. Косой мост, пос. Белое озеро,

садовое товарищество «Кварц», микрорайон Д. Дача,

ДОЛ им. Гагарина, СНТ «Лесовод», СНТ «Деханов пруд», «Рипус».

Место дислокации: Ул. Ю.Ичевой, 183.

Время приёма: Пн и ср с 1800 до 2000. Сб с 1200 до 1400.

Телефон 4-04-16, 8-999-371-2148.

В помещении поселковой администрации пос. Слюдорудник,

Сб с 1100 до 1300, 1-я среда с 1600 до 1800.

В помещении поселковой администрации пос. Северный,

2-я среда с 1600 до 1800

В помещении поселковой администрации пос. Б.Егусты,

3-я среда с 1600 до 1800.

ул. Фрунзе, 3, телефон 4-04-15.

Лейтенант полиции Ян Евгеньевич Новиков

Участок: ул. Республики 1-109, ул. Дзержинского, ул. Швейкина, ул. Володарского;

ул. 1-Мая, ул. 1, 2 Пионерская, ул. 9-Января, 28-44. 23-29, ул. А. Романова,

ул. Герцена, ул. Каслинское шоссе, ул. Егозинка, ул. Заводская,

ул. Кирова, 9-105, 12-126, ул. Комарова, 5-97, 18-122, ул. Красноармейская,

ул. Луначарского, 36-48, 19-37, ул. Маукская, ул. Металлистов 1,1а, 1б,2; ул. Нефтебаза,

ул. П.База, пер. 1-Мая, пер. Кирова, ул. 2 Уфалейская, пер. Республики,

ул. Пушкина 32-168, 75-103, ул. Седова, ул. Урицкого,

ул. Металлургов д.4,22; ул. О. Кошевого, ул. Дорожная,

ул. Денщикова, пер. 2 Пионерский, ГСК «Локомотив».

Место дислокации: ул. Фрунзе, 3.

Время приёма: Пн и ср с 1800 до 2000. Сб с 1200до 1400.

Телефон 4-04-15, 8-999-371-21-57.

Майор полиции Андрей Анатольевич Максимов

Участок: ул. Республики 2-106, ул. Кооперативная, 4, 5; ул. Металлургов, 2;

ул. Малышева, ул. Гузынина, ул. Долгова, ул. Елисеева,

ул. Калинина, 2–128, 1–191, ул. Ленина, 1,3,5,5А, 39-59; ул. Механическая д. 1–19,

пер. Крестьянский, ул. Свердлова д.1-113, д.2–76, ул. Ю. Ичевой д. 1-159 , 2-124,

ул. Крестьянская, 1 – 125, д. 2 – 128, пер. Восточный, ул. М.Горького,

ул. К. Либкнехта д.1 – 107, 2–150, ул. Южный парк, ул. Кр. Звезды д. 1-35, 2-62,

ул. Челюскинцев д.1-.41 а, 2 и- 64, ул. М. Горького, ул. Каслинская,

ул. Восточная, ул. Механическая, ул. Луначарского 1-17, 2-34,

ул. 9-е Января 1-21, 2-26; ул. Пушкина, 1-13, 2-30; ул. Кирова, 2-10, 1-7;

Р. Люксембург, ул. Металлистов, 8-36; ул. Вокзальная, ул. Н. Кыштымская,

ул. Гоголя, ул. Комарова, 1-3, 2-16, ГСК « Машиностроитель», ГСК «Восток»,

ул.1-ая Иртяшская; ул.2-ая Иртяшская; ул.Курчавова; ул.1-ая Зеленая; ул.2-ая Зеленая;

ул.Булдымская; ул.Вайнера; ул.Спортивная; ул.Кольцова; ул. Образцова;

ул.ЧГРЭС; ул.Огнеупорная; СТОА; ГСК «Огнеупорщик», «Полигон», «Энергетик»

Место дислокации: Ул. Ю.Ичевой, 183, ул. Кр. Звезды, 97, каб. 202, ул. Чернышевского, 5.

Время приёма: Пн и ср с 1800 до 2000. Сб с 1200до 1400.

Телефон 4-04-16, 4-46-50, 8-999-371-2154.

Капитан полиции Денис Юрьевич Устинов

Участок: ул. Береговая, ул. В.Сергеевой, ул. Садовая, ул. 2-ая Дачная,

ул.Гастелло, ул.Кутузова, ул.Курортная, ул.Пеньковка, ул.Октябрьская,

ул.Белинского, ул. Соймановский проспект, ул.Школьная, ул.Мира,

ул. Осв. Урала, ул. М. Сибиряка, ул.Театральная, ул. Нязепетровская,

ул. З.Космодемьянской, ул.1-я Сугомакская, ул.2-я Сугомакская,

ул. Карабашская, ул.Дарвина, ул.Щорса, ул.Уральская, ул.Западная, ул.Шмидта, ул.Депо,

ул. Ветеранов, ул.Ленина д.6, ул. Горелова, ул.Энгельса, ул.Фрунзе, 2-8,

ул.Некрасова, пер. Банковский, пер. Советский, ул. 1, 2-Южная,

ул. 40-лет Октября, ул.Абрамова, ул. Грибоедова, ул.К.Косолапова,

ул.Коммунаров, ул.Комсомольская, ул.Калинина с д.198-236,

ул. М. Аношкина, ул. Пролетарская с д.1-53 и д.2-64, ул. проф. Южный,

ул. Литейная, ул. М.Тюменская, ул. Маяковского, ул. Озерная,

ул. Ольховая, ул. Папанина, ул. Парамонова, пер. К.Косолапова,

пер. Комсомольский, пер. Пролетарский, ул. Советская, ул. Репина,

ул. Саломатина, ул. Солнечная, ул. Солонцовая, ул. Торфяная,

ул. Фабричная, ул. Челябинская, ул. Чкалова, ул. Широкова,

ул. Швейников, ул. Крупская, СНТ «Калачевка», «Бышный», ГСК «Звезда».

Место дислокации: ул. Фрунзе д.3.

Время приёма: Пн и ср с 1800 до 2000. Сб с 1200до 1400.

Телефон 4-04-15, 8-999-371-2149.

Капитан полиции Михаил Михайлович Ткачёв

Участок: ул. Возмездия, ул.Чернышевского, 5, 5а; ул. Интернационала,

ул.Победы, ул.Станционная, ул..Графитовая, ул.1-ая Корундовая,

ул.Правды, ул.2-ая Корундовая, ул. Соплякова, ул. Чернышевского 5,

ГСК «Абразивщик», СНТ «Кристалл»,

ул. Бажова, 1,2 ул. Мичурина, ул. Чернышевского д.4, 4а, д. 26, 28, 4б, 8, 8а,

ул. Свободы; ул. Кр. Зорь; ул. Спартака; ул. Профсоюзная;

ул. Пугачева; ул. Куйбышева; ул. Речная; ул. Серикова;

ул. Березовая; ул. Северная; ул. Электролитная; ул. Островского;

ул. Л.Толстого; ул. Ясная; ул. Ст.Разина; ул. Сосновая;

СНТ «Теренкуль-1»; СНТ «Теренкуль-2»; СНТ «Учитель»; ГСК «Электролитчик».

Место дислокации: ул. Кр. Звезды, 97, каб. 202, ул. Чернышевского, 5..

Время приёма: Пн и ср с 1800 до 2000. Сб с 1200до 1400.

Телефон 4-46-50, 8-999-371-2152.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции

майор полиции Олег Леонидович Шепелев

Ведёт приём в 219-м кабинете в здании МО МВД России «Кыштымский»

на ул. Кр. Звезды, 97 в будни с 1400 до 1700

Телефон 4-46-70.

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции

старший лейтенант полиции Анатолий Владимирович Бычков

Ведёт приём в 220-м кабинете в здании МО МВД России «Кыштымский»

на ул. Кр. Звезды, 97 в будни с 1400 до 1700

Телефон 4-46-70, 8-999-371-2160.