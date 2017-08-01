Депутаты и полицейские Кыштыма проведут вечерний приём граждан
Автор: КР от Вчера, 17:57 Категория: Общество
В предстоящую пятницу в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Район» в опорно-участковом пункте на улице Карла Либкнехта, 131 на вопросы кыштымцев ответит начальник участковых уполномоченных полиции Олег Шепелев.
Там же юрист отдела внутренних дел Ольга Заварзина даст всем желающим бесплатную консультацию. Приём представителей полиции будет вестись с 19:30 до 21:00.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, два часа, начиная с 19:00, для диалога будет открыт и заместитель начальника полиции Артём Чамовских. Он проведёт приём в кабинете № 6 в ДК металлургов, что в микрорайоне Нижнего Кыштыма.
Вместе с ним на встречу с кыштымцами придут и депутаты Собрания депутатов Кыштымского городского округа Александр Сатонин, Павел Плаксин и Надежда Жилинская.
Комментарии
Группа «На-На» дала эксклюзивное интервью главному информационному ресурсу города Кыштыма (Elena Scobeyus)
Анастасия, интервью было опубликовано в номере за 16 августа. Его можно прочитать в pdf-версии нашей газеты. Для этого вам необходимо оформить электронную подписку, которая стоит >>>
Между Кыштымом и Аргаяшом произошло смертельное ДТП (Наблюдатель)
Мопед-тандем? >>>
Группа «На-На» дала эксклюзивное интервью главному информационному ресурсу города Кыштыма (Гость Анастасия)
Где можно прочитать интервью? >>>
Между Кыштымом и Аргаяшом произошло смертельное ДТП (Ильдар)
Как мне известно водители мопеда были оба пьяны . >>>
В Кыштыме жильцы двенадцати многоэтажек получат горячую воду только в конце августа (Антошка)
Проезды после ремонта теплотрассы заасфальтируют? >>>
Все комментарии