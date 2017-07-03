Сегодня в Кыштыме заместитель губернатора Олег Климов проинспектировал строительство нового здания для спасателей

Автор: КР от Сегодня, 17:26 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», в Кыштыме ведётся строительство нового здания для размещения поисково-спасательного отряда. Вот уже 11 лет 17 его сотрудников базируются в цокольном этаже жилого дома на улице Ю. Ичёвой, 177.

Напомним, в июле 2015 года в Кыштыме с визитом побывал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Одним из пунктов его маршрута по городу стала площадка на улице Энгельса рядом с центром помощи детям «Горизонт». Именно в этом месте планировалось построить новое здание для спасателей со всей необходимой инфраструктурой.

Губернатор поддержал предложение по новостройке, с которым к нему тогда обратился начальник госучреждения «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Игорь Шалковский.

В прошлом году по линии регионального министерства общественной безопасности на строительство было выделено 12 миллионов рублей. С нынешнего апреля начался монтаж каркасного здания из сэндвич-панелей.

Заместитель губернатора Олег Климов сегодня осмотрел новостройку. Подрядчику поставлена задача форсировать работы, чтобы к сентябрю были завершены и внутренняя отделка, и благоустройство территории. В сентябре в Кыштыме состоится фестиваль духовной музыки и ожидается приезд губернатора Бориса Дубровского. Не исключено, что в этот день он может осмотреть новое здание для спасательной службы.

Первый заместитель главы округа Пётр Мошкин попросил Олега Климова содействия в продвижении важного для Кыштыма проекта по ремонту шлюзов в центре города. Суммарные затраты на эти цели оцениваются в 50 миллионов рублей. Город уже имеет готовый проект, но без областного финансирования его реализовать невозможно.