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Сегодня в Кыштыме заместитель губернатора Олег Климов проинспектировал строительство нового здания для спасателей

Автор: КР от Сегодня, 17:26 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на сайте «КР», в Кыштыме ведётся строительство нового здания для размещения поисково-спасательного отряда. Вот уже  11 лет 17 его сотрудников  базируются в цокольном этаже жилого дома на улице Ю. Ичёвой, 177.

 

Напомним, в июле 2015 года в Кыштыме с визитом побывал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Одним из пунктов его маршрута по городу стала площадка на улице Энгельса рядом с центром помощи детям «Горизонт». Именно в этом месте планировалось построить новое здание для спасателей со всей необходимой инфраструктурой.

 

Губернатор поддержал  предложение по новостройке, с которым к нему тогда обратился начальник госучреждения «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Игорь Шалковский.

 

В прошлом году по линии регионального министерства  общественной безопасности на строительство было выделено 12 миллионов рублей. С нынешнего апреля начался монтаж каркасного здания из сэндвич-панелей.

 

Заместитель губернатора Олег Климов сегодня осмотрел новостройку. Подрядчику поставлена задача форсировать работы, чтобы к сентябрю были  завершены и  внутренняя отделка, и благоустройство территории. В сентябре в Кыштыме состоится фестиваль духовной музыки и ожидается приезд губернатора Бориса Дубровского. Не исключено, что в этот день он может осмотреть новое здание для спасательной службы.

 

Первый заместитель главы округа Пётр  Мошкин попросил  Олега Климова содействия в продвижении важного для Кыштыма проекта по ремонту шлюзов  в центре города. Суммарные затраты на эти цели оцениваются в 50 миллионов рублей. Город уже имеет готовый проект, но без областного финансирования его реализовать невозможно.

 

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