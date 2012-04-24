Россия больше не нуждается в героях? Это вытекает из истории в Кыштыме

Автор: КР от Вчера, 16:01 Категория: Общество

Семье из Таджикистана, проживающей в Кыштыме больше пятнадцати лет, ни в какую не дают российское гражданство

Речь идёт о семье, в которой воспитывается известный нашим читателям 16-летний Шукуруллои Гиёсзода. В прошлом году подросток спас мужчину, провалившегося под лёд на городском пруду.

Об этом героическом поступке шестиклассника третьей школы первым рассказал «Кыштымский рабочий», в том числе и на сайте. Эту тему активно подхватили СМИ регионального и федерального уровня. В декабре прошлого года Шукуруллои шёл на занятия в школу и вдруг услышал крики о помощи, доносящиеся с городского пруда. Парень увидел мужчину, который барахтался в проруби. Не раздумывая, он бросился на помощь и, как учили на классных часах, протянул ему длинную палку. Подростку удалось вытащить работника радиозавода из ледяной воды. За мужественный поступок Шукуруллои Гиёсзода награждён медалью МЧС России «За спасение утопающих на водах».

Телефон классного руководителя Шукуруллои Валентины Петровны Головановой то и дело разрывался от звонков наших коллег.

– Звонили даже с радиостанции «Голос Таджикистана»! – говорит Голованова. – И каждый раз, когда я рассказывала о семье Гиёсовых (такая фамилия у отца), говорила, что у них одна-единственная проблема – им никак не удаётся оформить российское гражданство. Помочь обещали все. В том числе и администрация Кыштымского городского округа. Но – безрезультатно.

Валентина Петровна Голованова и её ученик-семиклассник Шукуруллои Гиёсзода.

В сентябре Валентина Петровна вместе с отцом Шукуруллои Мамазоиром Нусратовичем пришла на приём к главе Людмиле Шеболаевой. Она, в свою очередь, поручила своему заместителю по социальной сфере Елене Саланчук помочь Гиёсовым. Елена Юрьевна консультировалась с юристами и лично содействовала таджикской семье в подготовке пакета документов для миграционной службы Челябинской области. Речь о документах, необходимых для выдачи разрешения на временное проживание.

– Я была уверена в положительном результате, – сказала нашей газете Елена Юрьевна. – Но, как объяснила мне начальник службы Светлана Вячеславовна Селивёрстова, на тот момент у них оставалось 111 квот для иностранных граждан на временное проживание, а заявлений было принято 293. Первоочередным правом на квоту пользуются те иностранные семьи, где хотя бы один из членов является гражданином России или имеет недвижимость в нашей стране.

Про Шукуруллои, по словам Елены Юрьевны, Селивёрстова знает, но, по её объяснениям, героический поступок не служит основанием для первоочередного прохождения процедуры оформления гражданства.

– Мне обидно и непонятно, почему звезда Голливуда Стивен Сигал, следом за французским актёром Жераром Депардье, одним щелчком пальцев получил российский паспорт, а подросток, совершивший подвиг, вынужден по-прежнему находиться на территории России вне закона?

От себя добавлю. Квоты, которыми прикрылась Селивёрстова, не 15 лет копились! Но именно столько хорошей и работящей семье Гиёсовых не дают российского гражданства.

В начале декабря родители Шукуруллои вместе с двумя его сёстрами уехали в Таджикистан, поскольку у них истёк срок действия временной регистрации. Вернуться в Россию они смогут не раньше, чем через три месяца. В следующем году им придётся в какой уже раз проходить всю бюрократическую волокиту заново: собирать и копировать все справки и документы, проходить дорогостоящую медицинскую комиссию в Челябинске. Интересно, сколько уже подзаработало наше гуманное государство только на одной этой, измочаленной мытарствами семье?

– Ну, им хотя бы не надо будет по второму кругу сдавать экзамен по русскому языку, так как его результаты действительны в течение пяти лет, – то ли успокаивает, то ли оправдывается специалист миграционной службы в Кыштыме, попросившая не называть её имя. – По-человечески мне жаль эту семью, но с точки зрения миграционного законодательства к ним много вопросов (что это за вопросы, она не стала объяснять – Авт.) Мамазоир Гиёсов живёт в России 16 лет. За это время пять раз (семью Гиёсовых футболят не пять раз – больше! – Авт.) уже можно было получить гражданство. Что касается его детей, которые не выехали на Родину и продолжают находиться в Кыштыме, то мы должны были бы их депортировать, но, как я уже сказала, просто жалко. Я думаю, что этой семье вообще вряд ли удастся получить российское гражданство. Тем более что с каждым годом квоты на временное проживание иностранцев сокращают. Если на 2016 год Челябинской области было выделено 1900 таких квот, то на 2017-й – 1500. И тенденция к их уменьшению сохранится.

Как говорится, без комментариев. В одном этом ответе – куча противоречий.

Для Шукуруллои Гиёсзоды отсутствие российского гражданства чревато серьёзными проблемами. Во-первых, он не сможет получить аттестат об образовании, а во-вторых, пройти, как полагается, службу в армии, чего он очень хочет. Это значит, что и его мечта поступить в институт министерства чрезвычайных ситуаций России и стать профессиональным спасателем так и останется несбыточной. А ведь такие самоотверженные и крепкие парни, как сказал во время вручения ему медали «За спасение утопающих на водах» начальник пожарной части № 38 Алексей Коротков, очень нужны сегодня МЧС.

Напомню, после публикации на нашем сайте о героическом поступке Шукуруллои помочь его семье в получении гражданства пообещало и региональное министерство образования и науки. Но разве могут наши чиновники упомнить все свои обещания?