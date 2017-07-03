В Кыштыме работодателям для трудоустройства инвалидов предоставляются субсидии

Автор: КР от Вчера, 15:51 Категория: Общество

В нашем регионе действует государственная программа «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2019 годы». Региональное правительство недавно утвердило порядок предоставления в текущем году субсидий работодателям на возмещение затрат по содействию занятости инвалидов и граждан, освобождённых из мест лишения свободы.

Их трудоустройство производится по направлению центра занятости населения. Как пояснила сайту «КР» заместитель директора центра занятости Любовь Елисеева, субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя, не имеющим задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Им возмещаются затраты по трудоустройству этих категорий граждан на период до трёх месяцев, при этом ежемесячный размер субсидии составит не более 13 775,2 рубля.

Работодатели, желающие принять участие в этой программе, могут обратиться в кыштымский центр занятости населения по телефону 4-08-27.

На сегодня в центре занятости населения в числе безработных на учёте состоят 26 человек, имеющих группу инвалидности и четверо – отбывших наказание.