В Кыштыме все школы и детские сады оборудуют видеокамерами

Автор: КР от Вчера, 12:39 Категория: Образование

На эти цели из местного бюджета выделено 2,1 миллиона рублей. Сегодня на оперативном совещании в администрации глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева поручила своему заместителю Петру Мошкину создать рабочую группу. В неё, помимо чиновников, попросят войти и начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрия Добрецкого.

Вполне возможно, что информация с камер видеонаблюдения будет поступать в единый серверный центр, расположенный в здании администрации округа.

Напомним, в июле прокуратура города Кыштыма выборочно проверила четыре школы по исполнению требований законодательства о противодействии экстремизму и терроризму. Ни в одном из этих общеобразовательных учреждений достаточного числа видеокамер не оказалось.

По действующему законодательству, они должны быть установлены по периметру зданий с целью полного охвата территории. Однако в трёх проверенных школах оказалось лишь по одной камере, направленной на главный вход. В одной школе их установлено две.