Половина школ в Кыштыме не защищена от нападок террористов. Прокуратура грозится судом

Автор: КР от Вчера, 11:32 Категория: Образование

Работники прокуратуры нашего города провели выборочную проверку кыштымских образовательных учреждений по исполнению требований законодательства о противодействии экстремизму и терроризму. Во всех четырёх школах, в которые нагрянули представители надзорного округа, были обнаружены нарушения законов по этим угрозам.

Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов, на школьных компьютерах не были установлены соответствующие фильтры, блокирующие доступ к сайтам с экстремистскими материалами.

Кроме того, в зданиях и на территориях некоторых школ нет видеокамер наружного наблюдения, а вместо профессиональных охранников на вахтах сидят пенсионерки.

Директорам не прошедших проверку школ и начальнику управления по делам образования Светлане Попинако внесены представления об устранении нарушений закона. На принятие решения у них есть месяц. Если в конце августа руководство школ не выработает меры, как исправить сложившуюся ситуацию, представители прокуратуры подадут на них в суд.

Между тем, как сказал сайту «КР» начальник отдела информатизации управления по делам образования Александр Зубаиров, на бумаге контент-фильтры есть во всех компьютерных классах – об этом кыштымские школы отчитываются ежемесячно. Однако проверять, так ли это на деле, специалисты отдела информатизации, по его словам, не обязаны. Прежде, когда они по собственной инициативе всё же проводили проверки, их результаты совпадали со школьными отчётами.