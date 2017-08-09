Кыштымводоканалу придётся раскошелиться за нерасторопность
Автор: КР от 9-08-2017, 15:48 Категория: Общество
Жители нашего города обратились в это учреждение с просьбой выдать им технические условия на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. По закону, этот документ должны были выдать им в двухнедельный срок, но вручили лишь спустя 55 дней.
Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов, после прокурорской проверки одно должностное лицо этого предприятия было привлечено к дисциплинарной ответственности, а сам Кыштымводоканал как юридическое лицо – к административной.
Теперь за затягивание ответов на обращение граждан Кыштымводоканалу придётся поплатиться немалой суммой. Штрафы в этом случае варьируются от 100 до 500 тысяч рублей. На какую сумму обеднеет предприятие, решит Управление федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.
Комментарии
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (slesar)
Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Горожанин)
Нет, не будет - они, видите ли, работали и заработали. И продолжают работать. Чего и "вам молодым" желаю - работать и зарабатывать. >>>
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
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