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Кыштымводоканалу придётся раскошелиться за нерасторопность

Автор: КР от 9-08-2017, 15:48 Категория: Общество

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Жители нашего города обратились в это учреждение с просьбой выдать им технические условия на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. По закону, этот документ должны были выдать им в двухнедельный срок, но вручили лишь спустя 55 дней.

 

Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов, после прокурорской проверки одно должностное лицо этого предприятия было привлечено к дисциплинарной ответственности, а сам Кыштымводоканал как юридическое лицо – к административной.

 

Теперь за затягивание ответов на обращение граждан Кыштымводоканалу придётся поплатиться немалой суммой. Штрафы в этом случае варьируются от 100 до 500 тысяч рублей. На какую сумму обеднеет предприятие, решит Управление федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

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