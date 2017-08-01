В Кыштыме аварийные дома снесли только под давлением прокуратуры

Автор: КР от Сегодня, 15:26 Категория: Общество

Из двух многоквартирных домов барачного типа на улице Мира в посёлке Тайгинка Кыштымского городского округа в 2016 году жильцы переехали в другие квартиры в соответствии с программой по переселению граждан из аварийного жилья.

Сами строения потихоньку разбирались местными жителями на разные нужды. А вскоре и вовсе появилось объявление от местной власти с призывом подключиться к разбору аварийных бараков. Но и после этого на земельных участках оставалось большое количество строительного мусора. Но окончательный снос развалюх так и не был произведён. И тогда подключилась прокуратура города Кыштыма.

– Программа по переселению граждан из ветхо-аварийного жилья предусматривает ещё и снос расселённых многоквартирных домов, – пояснил сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – Фактически эти работы администрация округа должна была выполнить до 1 сентября. До этого предельного срока оставалось в пределах полутора месяцев, но даже конкурс на произведение работ не был объявлен.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурор города внёс главе Кыштымского городского округа представление с требованием устранить нарушения закона. Однако в удовлетворении представления было отказано.

Прокурор направил в Кыштымский городской суд административное исковое заявление с требованием обязать администрацию округа до конца осуществить снос домов и очистить земельные участки от строительного мусора.

Но ещё до завершения судебного процесса администрация добровольно выполнила все требования прокурора города.