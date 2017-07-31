В Кыштыме объявлена охота за липовыми полисами ОСАГО

Автор: КР от 31-07-2017, 13:59 Категория: Общество

С начала года дорожные полицейские при проверке водительских документов обнаружили шесть таких подделок. Как сообщила сайту «КР» начальник отдела дознания кыштымской полиции Альбина Рустамова, уже возбуждено одно уголовное дело за использование заведомо подложного документа.

Ещё по четырём подобным фактам в области автострахования, выявленным полицией, тоже будут возбуждены уголовные дела. Всем владельцам липовых страховых полисов грозят штрафы до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы или арест до полугода.

Как правило, мошенники, торгующие поддельными полисами ОСАГО, предлагают приобрести их быстро и по низкой цене, без прохождения технического осмотра автомобиля. И часть водителей охотно пользуются такими услугами.

Проверить подлинность документа можно и самостоятельно, введя его номер на сайте Российского союза автостраховщиков. В случае, если полис всё же оказался поддельным, необходимо срочно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Иначе сам обладатель фальшивки может стать фигурантом уголовного дела.