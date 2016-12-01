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В Кыштыме возбуждены три уголовных дела за фальшивые полисы ОСАГО

Автор: КР от Сегодня, 16:21 Категория: Происшествия

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Полицейские нашего города всё чаще фиксируют факты обнаружения поддельных полисов ОСАГО. В этом году они обнаружили в Кыштыме три такие фальшивки. Их автовладельцы приобретали у случайных людей возле здания ГИБДД или на авторынке. А в одном случае злоумышленник и вовсе сам позвонил кыштымцу и предложил оформить новый полис взамен того, у которого заканчивается срок действия.

 

Зачастую факт подделки «страховки» устанавливается при проверке документов после ДТП. Почти всегда автовладелец даже не знает о том, что его полис – ненастоящий. Между тем, в случае обращения с ним за страховой премией, можно попасть под уголовную ответственность по статье «Мошенничество». 

 

Иногда водители осознанно идут на риск, гонясь за низкой ценой полиса. И это несмотря на то, что недобросовестные страховщики объясняли, что такая бумага необходима лишь для предъявления её сотрудникам ГИБДД, а при наступлении страхового случая она не даёт права на компенсацию. В итоге срабатывала поговорка о том, что скупой платит дважды – ведь изъятие фальшивого полиса требует обязательного оформления нового. К тому же в случае дорожной аварии не будет осуществлено никакой выплаты.

 

Сотрудники полиции рекомендуют приобретать полисы ОСАГО в офисах страховых компаний. Прежде чем совершить покупку, можно проверить подлинность документа на сайте Российского союза автостраховщиков.

 

Если ваш полис ОСАГО оказался поддельным или недействительным, в первую очередь необходимо оформить новый в официальном представительстве страховой компании и сообщить о данном факте в органы полиции.

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