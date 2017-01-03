Страховые компании Кыштыма начали выдавать электронные версии полисов ОСАГО

Автор: КР от Сегодня, 16:23 Категория: Общество

Теперь застраховать автомобиль можно и через интернет. С 1 января 2017 года каждый желающий может заключить электронный договор с любой страховой компанией, входящей в Российский союз автостраховщиков. На данный момент таких компаний 69.

Приобрести электронный полис без очередей и навязывания дополнительных услуг можно за ту же стоимость, что и при покупке этого документа в офисе страховой компании. Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика и заполнить заявление. После этого будет рассчитан размер страховой премии. Её можно оплатить с помощью банковской карты. Готовый полис пришлют страхователю по электронной почте. Его в распечатанном виде необходимо предъявлять вместе с другими документами на транспортное средство.

Если по техническим причинам приобрести электронный полис ОСАГО у конкретного страховщика невозможно, то клиента, с его согласия, перенаправят на сайт другого страховщика.

Как сообщила сайту «КР» руководитель кыштымского офиса «ЮжУрал-АСКО» Ирина Лисогор, невозможно отследить, сколько кыштымцев отправили заявления на получении электронных полисов. Новый процесс ещё только раскачивается, поэтому в системе бывают и сбои.

Если в течение получаса после отправления правильно заполненного заявления заключить договор не удаётся, необходимо сообщить об этом в территориальное учреждение Банка России по телефону 8-800-250-40-72 или на сайт организации – www.cbr.ru. Также пожаловаться на невозможность получения электронного ОСАГО можно в Российский союз автостраховщиков по телефону 8-800-200-22-75, сайт – www.autoins.ru.