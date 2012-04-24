Фальшивое водительское удостоверение довело жителя Кыштыма до суда

Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: Происшествия

В Тюмени за использование заведомо подложного документа будут судить жителя Кыштыма Сергея Данилькевича.

Ранним летним утром прошлого года инспектор ГИБДД остановил на посту ДПС «Червишевский» при въезде в Тюмень машину с челябинским номером. Предъявленное водителем удостоверение на право управления автомобилем показалось полицейскиму сомнительным. В отделе полиции, куда мужчина был доставлен для выяснения обстоятельств, удалось установить, что документ является фальшивкой.

Как оказалось, ещё в августе 2014 года Сергей Данилькевич был лишён на три года прав за то, что находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Зимой 2016 года он заказал себе поддельное удостоверение в Интернете, а летом этого же года отправился с ним на заработки.

Тюменская прокуратура направила уголовное дело в отношении 51-летнего Сергея Данилькевича в суд. Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.