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Фальшивое водительское удостоверение довело жителя Кыштыма до суда

Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: Происшествия

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В Тюмени за использование заведомо подложного документа будут судить жителя Кыштыма Сергея Данилькевича.

 

Ранним летним  утром прошлого  года  инспектор ГИБДД остановил на посту ДПС «Червишевский» при въезде в Тюмень машину с челябинским номером. Предъявленное водителем  удостоверение на право управления автомобилем  показалось полицейскиму сомнительным. В отделе полиции, куда мужчина был доставлен для выяснения обстоятельств, удалось установить, что документ является фальшивкой.

 

Как оказалось, ещё в августе 2014 года  Сергей Данилькевич  был лишён на три года прав за то, что находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Зимой 2016 года он заказал себе поддельное удостоверение в Интернете, а летом этого же года  отправился с ним на заработки.

 

Тюменская прокуратура направила уголовное дело в отношении 51-летнего Сергея Данилькевича в суд. Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

 

Комментарии:

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На фотке сразу реклама сайта где он незаконно заказал удостоверение?
Ну ребята, вы меня улыбнули...
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