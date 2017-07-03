В Кыштыме разгадками тайн Свято-Троицкой церкви занялся спелеоархеолог

Автор: КР от Вчера, 17:29 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР» при земляных работах рядом с фундаментом храма были обнаружены человеческие кости. Но на этом открытия в храме, который был построен в 1847-1849 годах, не закончились.

Сегодня осмотром храма занимается спелеоархеолог, старший научный сотрудник центра историко-культурного наследия города Челябинска Владимир Юрин. Он к тому же является директором Южно-Уральского центра комплексного изучения пещер «Следопыт».

Буквально в первые же часы работы Юрин обнаружил, что в ступенях храма на его главном входе (со стороны пруда) имелся воздуховод. Фонарь высветил на его конце помещение, перекрытое мощной кованной решёткой. Кыштымцы, которые сейчас занимаются расчисткой храма, предполагали, что под ступенями может быть какое-то подвальное помещение. Теперь это уже точно установлено.

Как сказал сайту «КР» Владимир Юрин, он намеревается обследовать подполье храма. Работать придётся почти ползком, используя фонари и специальное снаряжение. Костные останки как раз и были выявлены, когда справа от алтарной часть храма волонтёры вскрыли арочный вход в стене храма. За ним засыпанный проход под сам храм. Рядом с этим раскопом выявлена плита, предположительно, чугунная, которая может быть надгробием.

Владимир Юрин также заинтересовался пещерой на склоне горы Егозы, о чём сообщал наш сайт. Кроме того, с краеведами Кыштыма он готов поучаствовать в новой экспедиции по поискам искусственных или природных пустот на территории Белого дома. Ведь подземные ходы, о которых много говорится в кыштымских легендах, – это не вымысел. Часть их Юрин выявил и описал на территории предприятия. Правда, сейчас они в основном используются под подземные коммуникации.