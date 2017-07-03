В Кыштыме под подвалом одного из храмов найдены человеческие останки
Автор: КР от Вчера, 12:13 Категория: Происшествия
В Кыштыме земляные работы рядом со Свято-Троицким храмом продолжают преподносить необычные находки. Как уже сообщалось на нашем сайте, под грунтом не функционирующего подвального помещения обнаружен человеческий череп. А в минувшую субботу в этом же месте волонтёры, которые принимают участие в восстановлении храма, нашли ещё несколько фрагментов скелета человека. Все они переданы следователям.
– В последний раз были найдены два фрагмента черепа и несколько человеческих костей, предположительно, берцовых, – сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Евгений Головин. – Все останки отправлены в Челябинск для проведения судебно-медицинской экспертизы. В прошлом на месте храма не было никакого кладбища. Также рядом с ним никогда не хоронили священников. По предварительной версии, останки сохранились с 30-х годов прошлого века. Есть версия, что в те времена на этом месте расстреливали жертв сталинской репрессии.
Настоятель храма Рождества Христова и Свято-Троицкого отец Иоанн одним из первых увидел странные находки и сообщил о них в полицию. Он же решил докопаться до истины и уже привлёк историков, которые могут пролить свет на то, как возле храма на берегу Верхне-Кыштымского пруда могли оказаться захоронения.
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