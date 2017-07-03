В Кыштыме любители уличных попоек всё чаще нарываются на штрафы

Автор: КР от Сегодня, 17:46 Категория: Общество

В жаркую и не сильно дождливую погоду, которая наконец-то установилась на Южном Урале, любители «прохладиться» горячительными напитками всё чаще устраивают попойки в общественных местах. Наиболее излюбленные из них – сквер у фонтана возле универмага, площадь перед ДК «Победа». С недавнего времени они кучкуются ещё и на детском пляже на улице Фабричной.

Многие из них попадают в поле зрения полицейских и нарываются на административные штрафы.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, с начала этого года за распитие спиртного в общественных местах составлено уже 750 протоколов на общую сумму 375 тысяч рублей. Однако оплачивать штрафы кыштымцы не спешат.

В прошлом году из почти полумиллионной суммы погашено было всего …13 тысяч рублей. В этом году 55 жителей Кыштыма оплатили штрафов на 27 500 рублей. Но никому не стоит уповать на то, что эти штрафы не будут взысканы. Дальше последуют действия уже от судебных приставов.