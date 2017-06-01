В Кыштыме должники за неделю оплатили четверть миллиона рублей в счёт погашения старых штрафов

Автор: КР от Сегодня, 17:25 Категория: Общество

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы подвели итоги совместного рейда «Должник». В течение недели они проверили около 150 человек, чьи неоплаченные штрафы за нарушение Правил дорожного движения превысили четыре тысячи рублей.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в ходе рейда должники оплатили свои штрафы на общую сумму 243 тысячи рублей. У пятерых штрафников было арестовано имущество, 15 человек ограничили в вождении транспортных средств. За границу в ближайшее время не смогут отправиться ещё 267 кыштымцев.

Полицейские и приставы навестили также 32 человека, накопивших и не оплативших штрафы более чем на десять тысяч рублей каждый. Помимо этого, они возбудили 93 исполнительных производства в отношении тех водителей, которые были оштрафованы за пьяное вождение, отказ от прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение и повторную езду под градусами. Треть из таких должников оплатили свои штрафы сразу после напоминания.