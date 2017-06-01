В Кыштыме должники за неделю оплатили четверть миллиона рублей в счёт погашения старых штрафов
Автор: КР от Сегодня, 17:25 Категория: Общество
Сотрудники ГИБДД и судебные приставы подвели итоги совместного рейда «Должник». В течение недели они проверили около 150 человек, чьи неоплаченные штрафы за нарушение Правил дорожного движения превысили четыре тысячи рублей.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в ходе рейда должники оплатили свои штрафы на общую сумму 243 тысячи рублей. У пятерых штрафников было арестовано имущество, 15 человек ограничили в вождении транспортных средств. За границу в ближайшее время не смогут отправиться ещё 267 кыштымцев.
Полицейские и приставы навестили также 32 человека, накопивших и не оплативших штрафы более чем на десять тысяч рублей каждый. Помимо этого, они возбудили 93 исполнительных производства в отношении тех водителей, которые были оштрафованы за пьяное вождение, отказ от прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение и повторную езду под градусами. Треть из таких должников оплатили свои штрафы сразу после напоминания.
Комментарии
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Спасибо за замечание! Исправили ошибку. >>>
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Ну, если специалисты администрации посчитали, и пришли к выводу, что 20 руб. вполне достаточно, то почему бы администрации не заняться пассажироперевозками в Кыштыме, и своим положительным примером по >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Гость Дмитрий)
а что бы нет то... в прошлый раз прокатило - подняли цену, да и сейчас просят поднять цену на 33%, нормально так бабло рубить, только что то заплаты так не растут, сколько у нас инфляция? >>>
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А на фотографиях не образцовый ансамбль "Гусельки", а образцовый коллектив "Росинка" >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Гость Иван)
Куда ещё выше то? Маршрутки все умотанные все скрипит и гудит + водители некоторые грубят . >>>
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