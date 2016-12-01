Полицейские Кыштыма перешли на усиленный режим несения службы

Автор: КР от Сегодня, 11:52 Категория: Общество

Со вчерашнего дня ледовые городки нашего города взяты под круглосуточную охрану полицейских. А до 31 декабря их проверят кинологи со служебными собаками на случай террористической угрозы.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, охранять общественный порядок в преддверии новогодних праздников и в период каникул до 10 января будут около ста сотрудников органов внутренних дел.

В частности, обеспечивать безопасность кыштымцев на улицах и в общественных местах будут усиленные наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Кроме того, создаётся резерв из числа сотрудников других подразделений отдела полиции. Им на подмогу придут частные охранные предприятия, казаки и члены народной дружины «Кварц».

Полицейские напоминают, что распитие алкоголя в общественных местах запрещено даже в новогоднюю ночь. За это правонарушение грозит административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей. За появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах также придётся раскошелиться на сумму до полутора тысяч рублей или вовсе получить административный арест на срок до 15 суток.