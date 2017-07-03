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Житель Кыштыма через суд взыскал солидную сумму за затопление его квартиры

Автор: КР от Сегодня, 11:14 Категория: Общество

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Кыштымский городской суд поставил точку в гражданском деле о возмещении ущерба. В феврале прошлого года жителя одного из домов на улице Юлии Ичёвой затопил сосед сверху. В результате оказались испорченными дорогостоящий ремонт и мебель. Договориться о возмещении ущерба, что называется по-людски не удалось. Тогда владелец затопленной квартиры обратился в суд.

 

Как пояснила сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Дарья Фирсова, причиной затопления явился разрыв трубы из металлопластика, установленной между стояком системы отопления и отопительным прибором в квартире ответчика. При этом в управляющую компанию с заявлением о выдаче технических условий на переустройство трубной разводки системы отопления никто не обращался.

 

Другими словами, затопление квартиры истца произошло по вине его соседа, который самовольно и без согласования со специалистами заменил старую батарею на современный радиатор и подключился к общедомовой системе отопления.

 

В пользу истца суд взыскал с ответчика 196 667 рублей 58 копеек, в том числе 167 753 рубля 88 копеек – за стоимость ремонта квартиры, 28 913  рублей  70 копеек – за ремонт мебели. На ответчика возложено и возмещение судебных расходов в сумме 25 787 рублей 35 копеек.

 

Решение суда вступило в законную силу.

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