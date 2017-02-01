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В одной из школ Кыштыма отменены занятия: разорвало систему отопления

Автор: КР от Вчера, 09:45 Категория: ЖКХ

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Вчера около полуночи в школе № 4, которая находится в районе Егозинки, произошло ЧП. Как сказала сайту «КР» заместитель директора по учебно-воспитательной работе этой школы Татьяна Тысячная, в котельной, кот орая отапливает их учебное заведение, разорвало батарею. Из системы отопления пришлось слить всю воду. За ночь здание успело остыть, поэтому сегодня во всех классах отменены занятия.

 

Как пояснили сайту «КР» в управлении по делам образования, в настоящее время в здании ведутся ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения.

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