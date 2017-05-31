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В Кыштыме вор залез в частный дом, разбив одно из окон

Автор: КР от Вчера, 12:57 Категория: Происшествия

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В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратился 43-летний владелец одного из частных домов на улице Юлии Ичёвой. По его словам, в минувший понедельник после работы он увидел, что в его доме разбито окно. Из жилища похищены телевизор и магнитофон на общую сумму семь тысяч рублей.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, преступление удалось раскрыть по горячим следам. Подозреваемым оказался 52-летний житель нашего города, неоднократно судимый за кражи и грабежи. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». На сей раз ему грозит до шести лет лишения свободы.  

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