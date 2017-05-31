В Кыштыме вор залез в частный дом, разбив одно из окон
Автор: КР от Вчера, 12:57 Категория: Происшествия
В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратился 43-летний владелец одного из частных домов на улице Юлии Ичёвой. По его словам, в минувший понедельник после работы он увидел, что в его доме разбито окно. Из жилища похищены телевизор и магнитофон на общую сумму семь тысяч рублей.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, преступление удалось раскрыть по горячим следам. Подозреваемым оказался 52-летний житель нашего города, неоднократно судимый за кражи и грабежи. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». На сей раз ему грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Альф)
Не отреагировала молодой врач и на требование вернуть потраченные на неё муниципальные деньги с набежавшими процентами – всего 16 500 рублей. Напишите название ВУЗа, в котором за 16500 >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Гость Катя)
Не факт, что эта девушка смогла бы поступить на бюджетное место, если бы не целевой набор. И пришлось бы ей, точнее, ее родителям, выложить за диплом намного больше денег, раз так в двадцать -тридцать >>>
Русская медная компания подарила подросткам Кыштыма современную площадку для воркаута (Горожанин)
Здорово, конечно, молодцы. Но. Медеэлектролитный завод, которым РМК представлена в Кыштыме, находится в микрорайоне "Нижний", где так же есть школа №2, при которой так же есть подходящая площадка. П >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Все комментарии