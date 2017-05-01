Житель Кыштыма через суд добился возмещения убытков за некачественную мебель
Автор: КР от Сегодня, 11:22 Категория: Общество
Кыштымский городской суд рассмотрел гражданское дело о защите прав потребителя. По словам истца, в мае прошлого года он приобрёл у индивидуального предпринимателя Каюшкиной по договору купли-продажи мебель по акции на общую сумму 43 тысячи 940 рублей. Однако уже через несколько месяцев в процессе эксплуатации новой мебели проявились серьёзные дефекты: спальное место дивана просело, треснула рейка на изголовье. Кровать также просела. Пользоваться такой мебелью стало невозможно. Покупатель обратился в магазин с претензией о возмещении стоимости некачественного товара, но на его претензию никто не ответил.
Тогда житель Кыштыма обратился в суд. Исковые требования потребителя удовлетворены частично. В пользу истца взысканы убытки в размере 24 980 рублей, неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя – 23 731 рубль, компенсация морального вреда в сумме 1500 рублей, расходы по оплате услуг представителя – 7000 рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя – 28 605 рублей 50 копеек.
Решение вступило в законную силу.
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